Moción de censura contra el ministro de Vivienda por ausencia tras devastador terremoto

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés, respondió a las críticas por su viaje a Santa Marta durante el puente festivo y negó haber abandonado sus responsabilidades frente a la emergencia.

La Mesa Directiva del Senado de la República formalizó la citación a debate de moción de censura contra el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán Martínez. La sesión plenaria, programada para este miércoles 9 de septiembre a las 2:00 p.m., busca establecer la responsabilidad política del alto funcionario frente al manejo de la emergencia originada por el fuerte sismo que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

​El recurso de control político fue impulsado por congresistas luego de constatarse que, mientras los organismos de socorro cuantificaban los daños del desastre sísmico, el titular de la cartera de Vivienda se desplazó hacia la ciudad de Santa Marta.

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​Señalamientos de indolencia y retrasos institucionales

​La proposición radicada ante el Senado argumenta que la actuación del ministro contraviene la severidad del panorama nacional, caracterizado por cerca de 300 muertos, miles de heridos y más de 150.000 viviendas destruidas o averiadas.

​“A pesar de la devastación ocasionada por el sismo y de la magnitud de las afectaciones sobre miles de viviendas y edificaciones, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán se encontraba disfrutando de un periodo de descanso en Santa Marta, mientras el país atraviesa una de las tragedias más graves de su historia reciente”, reza el texto legislativo.

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​El documento califica esta actitud como un acto de “indolencia frente al sufrimiento y la situación de extrema vulnerabilidad de las víctimas”. Asimismo, cuestiona que a pesar de que el Gobierno declaró la Situación de Desastre de Carácter Nacional mediante el Decreto 1171.

​Posibles faltas disciplinarias y de alcance penal

​El cuestionamiento parlamentario trasciende la reprobación ética y solicita evaluar conductas tipificadas en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) relativas al incumplimiento y desatención de deberes de función pública.

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​“La conducta del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio también podría ser objeto de valoración penal, particularmente frente al prevaricato por omisión previsto en el artículo 414 del Código Penal”, señala el texto.