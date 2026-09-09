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Maravilloso, felicito al presidente: María Fernanda Cabal por decreto de porte de armas en Colombia

La exsenadora María Fernanda Cabal conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca del decreto que firmó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que levanta la suspensión de permisos para el porte de armas legales en Colombia.

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“Maravilloso, soy defensora del derecho de los ciudadanos a defender a su familia. En qué momento la gente de bien terminó con menos derechos que los delincuentes”, afirmó.

¿Preocupaciones ante posible mal uso del porte de armas en Colombia?

La excongresista del Centro Democrático afirmó que no tiene preocupación tras la decisión, pues es “un tema de sentido común” y no cree que pase algo diferente a que los colombianos se defiendan de los bandidos.

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“La izquierda se ha encargado de tergiversar y convertirla en una de sus causas mentirosas, que es decir que el Estado armará a las personas, ¡no, a uno no le van a regalar un arma!”, sostuvo.

Explicó que en Colombia hay más de cuatro millones de armas ilegales “en manos de criminales, asesinando a la gente”. Agregó que la mayor parte de ellas entran por la frontera con Venezuela.

“Un país como Colombia, donde la criminalidad hoy se campea, porque ese es el nuevo fenómeno trasnacional: armas para el bandidaje y cero para el ciudadano”, mencionó.

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¿Porte legal de armas incrementará la criminalidad?

“La claridad está en las cifras. Disminuye la criminalidad cuando el delincuente tiene incertidumbre de si en donde va a atracar hay un arma”, mencionó.

Finalmente, felicitó al presidente De la Espriella por firmar el decreto y recordó que fue el expresidente Juan Manuel Santos quien impuso la suspensión de permisos para el porte de armas.

“Que nos defendamos es un derecho. 23 años de porte legal para que nos lo quitara Santos. Felicito al presidente”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con María Fernanda Cabal aquí: