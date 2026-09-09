Gobierno ha firmado 70 extradiciones en 32 días: “no vamos a parar hasta que los derrotemos”

En 32 días de Gobierno, 70 criminales han sido extraditados, como un mecanismo de cooperación internacional para combatir el crimen organizado en Colombia.

La cifra fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella junto a Andrés Barreto, el Secretario Jurídico de la Presidencia.

El narcotráfico ocupa el primer lugar entre los delitos relacionados con las resoluciones, y el otro delito es concierto para delinquir.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que este miércoles 9 de septiembre, firmaron nuevas extradiciones y que continuarán autorizando el traslado de delincuentes y criminales, en colaboración con la Corte Suprema de Justicia.

Desde la Casa de Nariño dijo que: “es un tema de todos los días, sin parar sin parar, en colaboración con la Corte Suprema de Justicia y con todos los estados requirientes dentro del marco Constitucional legal”.

¿Salieron extradiciones de la reunión entre el presidente y el secretario Marco Rubio?

El ministro Cancino aseguró que desconoce si en la reunión en Barranquilla entre el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablaron sobre nuevas extradiciones.

Explicó que el compromiso del Ministerio de Justicia es darle trámite y extraditar a todas las personas que reúnan los requisitos de ley y Constitución.