Los detalles de la cena privada entre Abelardo y Marco Rubio en su casa en Barranquilla

El presidente Abelardo De La Espriella publicó las fotos de la cena privada que tuvo anoche con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, en su residencia en Caujaral.

En la reunión, también estuvo la esposa del presidente, la primera Dama, Ana Lucía Pineda y sus tres hijos

El encuentro se dio como el fin de la jornada de reuniones que comenzó después de medio día en Barranquilla y que concluyó con la firma de los dos memorandos orientados a fortalecer la cooperación bilateral en minerales estratégicos y en materia de energía nuclear.

El presidente De La Espriella aseguró que se trató de un encuentro cercano y fraterno, que fortalece no solo la alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos, sino también los lazos de amistad que unen a las dos naciones.

El mandatario le agradeció al secretario de Estado, Marco Rubio, por su visita a Colombia: “y por permitirnos compartir lo mejor de nuestra tierra: nuestra gastronomía, nuestra alegría y el inigualable calor humano de Barranquilla”.