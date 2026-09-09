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09 sep 2026 Actualizado 17:52

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Política

Los detalles de la cena privada entre Abelardo y Marco Rubio en su casa en Barranquilla

El encuentro fue en la casa del presidente en Caujaral.

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El presidente Abelardo De La Espriella publicó las fotos de la cena privada que tuvo anoche con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, en su residencia en Caujaral.

En la reunión, también estuvo la esposa del presidente, la primera Dama, Ana Lucía Pineda y sus tres hijos

El encuentro se dio como el fin de la jornada de reuniones que comenzó después de medio día en Barranquilla y que concluyó con la firma de los dos memorandos orientados a fortalecer la cooperación bilateral en minerales estratégicos y en materia de energía nuclear.

El presidente De La Espriella aseguró que se trató de un encuentro cercano y fraterno, que fortalece no solo la alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos, sino también los lazos de amistad que unen a las dos naciones.

El mandatario le agradeció al secretario de Estado, Marco Rubio, por su visita a Colombia: “y por permitirnos compartir lo mejor de nuestra tierra: nuestra gastronomía, nuestra alegría y el inigualable calor humano de Barranquilla”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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