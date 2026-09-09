“Relajar el porte de armas no es democrático”: Ávila advierte riesgos de la justicia por mano propia

En medio del debate por la regulación de armas en Colombia, en 6AM W de Caracol Radio, el senador por Alianza Verde, Ariel Ávila, enfatizó en la diferencia que existe entre la tenencia y el porte de armas, recordando que las restricciones adoptadas en el pasado han tenido un impacto positivo en la seguridad del país.

“Lo que en su momento creo yo benefició bastante al país fue la restricción al porte que instauró el gobierno de Juan Manuel Santos”, señaló Ávila.

El senador argumentó que, gracias a esta medida, “los indicadores de homicidio cayeron”. Destacó que hoy en día la mayor parte de las muertes violentas se concentran en el sicariato o el homicidio por encargo, mientras que el homicidio por riñas bajo efectos del alcohol ha disminuido. Incluso, “el día de la fiesta de la madre, que es el día más violento en Colombia, ha tendido a bajar. Es decir, que si usted restringe el porte de armas, sí hay un beneficio y está mostrado estadísticamente”.

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