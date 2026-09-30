¿Cuánto deben pagar de indemnización por accidente laboral y en qué casos aplica? Esto dice la ley

En Colombia, el trabajo está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, que define el empleo como toda actividad humana libremente realizada al servicio de otra persona bajo un contrato.

Siendo así, existen varios interrogantes de parte de los trabajadores colombianos en el entorno laboral.

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Una de las más comunes son las compensaciones económicas por diversas razones, como los casos en los que están prohibidos los despidos sin justa causa, entre otras razones por las que el empleador debe indemnizar al empleado, aspecto fundamental para velar por la transparencia y justicia de las condiciones laborales de los trabajadores.

Entre los casos que es conveniente solicitar una indemnización por parte del empleador según la ley colombiana, está por motivo de un accidente laboral.

Por accidente laboral

Según el artículo 216 de este documento, cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, la empresa está obligada a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, que pueden variar de acuerdo con los porcentajes de disminución de la capacidad laboral.

¿Cuánto le deben pagar por una indemnización por accidente laboral?

El Ministerio de Justicia explicó que para determinar a cuánto asciende el pago de la indemnización, debe tener en cuenta el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el monto de la indemnización en meses de ingreso base de liquidación y su salario.

“En la siguiente tabla puede identificar, de acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el monto de la indemnización en meses de ingreso base de liquidación, la cual se debe multiplicar por su salario mensual. El resultado será el monto de la indemnización que le debe pagar la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)“, detallaron.

Porcentaje de pérdida de capacidad laboral ​Monto de la indemnización en meses ingreso base de la liquidación 49 ​24​​ 48 23,5 47 23 46 22,5 45 22 44 21,5 43 21 42 20,5 41 20 40 19,5 39 19 38 18,5 37 18 36 17,5 35 17 34 16,5 33 16 32 15,5 31 15 30 14,5 29 14 28 13,5 27 13 26 12,5 25 12 24 11,5 23 11 22 10,5 21 10 20 9,5 19 9 18 8,5 17 8 16 7,5 15 7 14 6,5 13 6 12 5,5 11 5 10 4,5 9 4 8 3,5 7 3 6 2,5 5 2

¿En qué casos aplica la indemnización por accidente laboral?

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la solicitud de indemnización de incapacidad permanente se puede presentar en los siguientes casos:

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