Video: Arqueólogos encontraron las ruinas de la escuela en donde Aristóteles educó a Alejandro Magno

Foto del complejo educativo descubierto y llamado el Gimnasio Real. En el recuadro, una ilustración de Aristóteles, a la derecha, educando a Alejandro Magno, a la izquierda. Fotos: Ministerio de Cultura de Grecia y Getty Images.

Si hablamos de historia mundial es imposible no referirse a la Grecia Antigua, o Grecia Clásica, como también se le conoce. Los cientos de hitos culturales, geográficos, míticos e históricos hacen que esta época del ser humano sea una de las más estudiadas por la ciencia y la academia.

Así mismo, los varios descubrimientos de las civilizaciones que habitaron esas tierras durante esa época no son menores: templos, armas, joyas, textos y, también, escuelas.

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Es el caso más reciente, pues arqueólogos descubrieron, nada más y nada menos, que el complejo educativo en donde, según explicaron, el famoso filósofo Aristóteles educó al reconocido rey Alejandro Magno, uno de los encargados de liderar una de las gestas militares más históricas.

¿Quién fue Aristóteles y quién fue Alejandro Magno?

Primero, para explicar sobre el descubrimiento, hay que entender la magnitud de quiénes fueron Aristóteles y Alejandro Magno.

El primero fue filósofo, politólogo, preceptor, científico e incluso médico, llegando a ser considerado por muchos académicos como de las mentes más brillantes que ha tenido la Tierra.

Nació de una familia de médicos. Su padre, Nicómaco, era, precisamente, médico del rey Amintas III, papá de Filipo II y abuelo de Alejandro Magno, quien los sucedería luego como rey de Macedonia.

Su legado sentó las bases de parte de la política actual, la ciencia actual y, además, la lógica.

Alejandro Magno, por su lado, gracias a sus gestas, se encargó de hacer a Grecia un país universal, sentando las bases de un comercio transnacional con el inicio del periodo helenístico. Además, tuvo una fuerte influencia en el ámbito militar pues, según revela National Geographic, incluso, sus estrategias en combate fueron aplicada posteriormente por Julio César, emperador romano.

El Gimnasio Real: escuela en donde Aristóteles educó a Alejandro Magno

Ahora bien, todo lo anterior necesito de una educación para Magno en donde Aristóteles fue clave y este 2026 la ciencia descubrió el lugar en donde lo educó.

La noticia fue informada por el mismo Ministerio de Cultura de Grecia, en donde informaron que al norte de ese país, en la antigua ciudad macedonia de Mieza, fueron halladas las ruinas de un complejo educativo que data de “mediados del siglo IV a. C., durante el reinado de Filipo II”, quien fue el que lo habría mandando construir.

Según explicó el ministerio, “nuevos datos de excavación refuerzan su identificación con el Gimnasio donde, según el enfoque científico, Aristóteles impartió clases al joven Alejandro Magno y a otros niños de la realeza macedonia”.

Esta teoría se refuerza gracias a que la “decoración y la arquitectura del complejo educativo eran similares a las del palacio real de Aigai, donde vivieron Filipo II y Alejandro. La ubicación de los restos en la antigua Mieza coincide con las descripciones que hizo Plutarco en su obra Vida de Alejandro”, detalla National Geographic en su página web.

Los trabajos arqueológicos se han adelantado “en una superficie de aproximadamente 12 hectáreas y ha revelado partes de la palestra, el estadio, arcadas, aulas y la instalación hidráulica”.

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También hay un “pórtico techado y tallado de aproximadamente 200 metros de longitud, donde se han encontrado, entre otros objetos, cuatro estiletes, cerámica, monedas y elementos arquitectónicos”.

La cartera griega de Cultura encabezada por la ministra Lina Mendoni subrayó, finalmente, que este 2026 “la investigación se ha centrado en el lado oriental del complejo único formado por la palestra y el Didaskaleio, donde se identificaron las aulas con pupitres de piedra”.

Vea las fotografías del descubrimiento del Gimnasio Real:

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Ilustración de Aristóteles, a la derecha, educando a Alejandro Magno, a la izquierda. Foto: Getty Images. Ampliar Ilustración de Aristóteles, a la derecha, educando a Alejandro Magno, a la izquierda. Foto: Getty Images. Cerrar

Esto dijo el Ministerio de Cultura de Grecia:

Esto reveló National Geographic:

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