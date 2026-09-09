Feid regresará a Medellín: conozca la nueva fecha de su concierto en La Macarena

Feid regresará a la ciudad de Medellín con una nueva presentación en La Macarena el próximo 25 de septiembre, según el anuncio realizado por la organización encargada de la boletería.

El cantante, conocido mundialmente como El Ferxxo, volverá a encontrarse con sus seguidores en la capital antioqueña, donde ofrecerá una nueva noche de música urbana y sus principales éxitos.

La nueva fecha fue anunciada a través de las redes sociales de Boletas Online, que confirmó que la boletería ya está disponible para quienes quieran asistir al concierto.

El regreso del artista a Medellín genera expectativa entre sus seguidores, especialmente por la cercanía que Feid mantiene con el público de su ciudad natal y por la importancia que han tenido sus presentaciones en la capital de Antioquia.

El concierto está programado para el 25 de septiembre en La Macarena, Medellín, escenario que recibirá nuevamente al intérprete de éxitos como ‘Luna’, ‘Normal’, ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo’ y ‘Classy 101’.

La nueva presentación se suma a la agenda del cantante colombiano, quien continúa llevando su música a diferentes escenarios y consolidándose como una de las principales figuras de la música urbana internacional.

Los interesados en asistir podrán consultar la disponibilidad de entradas y la información relacionada con la boletería a través de los canales oficiales anunciados para el evento.

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Feid volverá así a Medellín este 25 de septiembre, en una nueva cita para sus seguidores en La Macarena.