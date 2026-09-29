Listado de los pasaportes más poderosos del mundo en 2026: ¿En qué lugar está Colombia?

El pasaporte es seguramente uno de los documentos más importantes para todas las personas, pues precismente es potro tipo de identificación que permite conocer si son connacionales o extranjeros a nivel mundial.

Es por eso que Henley & Partners, empresa de consultoría de migración e inversiones, como es costumbre, publicó el listado para 2026 con las actualizaciones más recientes, dando cuenta de cuáles son los pasaportes más poderosos del mundo para este año.

De acuerdo con el portal, el Índice de Pasaportes Henley es la clasificación original y autorizada de todos los pasaportes del mundo creado por la empresa de consultoría de migración e inversiones, Henley & Partners, catalogándolos según la cantidad de destinos a los que sus dueños pueden acceder sin una visa.

“Con datos de 199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje distintos, el índice se actualiza mensualmente y constituye una herramienta integral para evaluar la movilidad global”, señaló la compañía en su página web.

El proceso se lleva a cabo por medio de puntuaciones que evalúan la facilidad que tiene un ciudadano con un pasaporte específico de migrar a otros países sin necesidad de visado, tiempo de estadía, así como de aprobación de los gobiernos de entrada o de salida.

Eso nos indica que, si posee uno de los pasaportes más poderosos, tendrá mayores posibilidades de recorrer más lugares del mundo sin limitaciones.

Lista de pasaportes más poderosos del mundo en 2026

Singapur 192 destinos Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos 188 destinos Suecia 187 destinos Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y España 186 destinos Austria, Grecia, Malta, Portugal y Suiza 185 destinos Hungría, Polonia y el Reino Unido 184 destinos Australia, Canadá, República Checa, Letonia, Malasia, Nueva Zelanda, Eslovaquia y Eslovenia 183 destinos Croacia y Estonia 182 destinos Liechtenstein y Lituania con 181 destinos. Islandia y Estados Unidos 180 destinos. Chipre, Rumania y Bulgaria 179 destinos. Mónaco 178 destinos Andorra 177 destinos Chile 176 destinos San Marino 175 destinos

¿En qué lugar está Colombia?

Colombia se encuentra en el lugar 38 con 130 destinos , seguido de Honduras con 129 destinos y Marshall Islands y Samoa con 128.

Vea el listado completo aquí:

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