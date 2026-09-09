Horóscopo hoy 9 de septiembre del 2026 del profesor Salomón: Leo podrá invertir en finca raíz

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Olena Ruban)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este miércoles 9 de septiembre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 9, además de recordarles que los nacidos en esta fecha están llamados a transformar todo lo que esté a su alrededor son personas que ayudan, orientan y tiene buenas ideas, con un sentido del humor muy especial. Para los festejados este año, comienza con un portal que les brindara un cambio lleno de bendiciones.

El número de la suerte para los festejados será el 7824 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió colocar un billete regalado en el zapato derecho y colocarle canela en polvo y dejarlo ahí durante el día, para la prosperidad, estabilidad y riqueza.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Negro.

Negro. Número del día: 9515.

9515. Recomendación: Encender una vela de color negro y repetir “Todo lo que no pertenece a Dios se va de este lugar”.

Encender una vela de color negro y repetir “Todo lo que no pertenece a Dios se va de este lugar”. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces 2179, para la protección y atraer a los arcángeles.

Repetir 45 veces 2179, para la protección y atraer a los arcángeles. Fruta: Tres gotas de limón.

Tres gotas de limón. Decreto del día: “Señor libérame de todo mal y de toda negatividad”.

“Señor libérame de todo mal y de toda negatividad”. Lectura recomendada: Salmo 71.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 9 septiembre:

Tauro

Se solucionará algo relacionado con algunos documentos importantes. Hay que tener cuidado con la tensión del trabajo, tener paciencia e intentar generar un entorno de tranquilidad, sobre todo en la parte emocional. Sin embargo, serán recompensados, porque la parte laboral tendrá estabilidad y lograrán metas importantes para este año.

Número: 2970

Virgo

Tienen garantizado el triunfo, saldrán adelante y vencerán los obstáculos para alcanzar las metas propuestas. No se puede desfallecer, pues las dificultades se superarán porque las cosas están a su favor. Llegará un viaje en el que podrán descansar y compartir.

Número: 9078

Capricornio

Llegarán nuevas oportunidades de trabajo y negocio que les brindarán estabilidad y firmeza. Algunos tendrán un reconocimiento en la parte laboral, con éxito y buenas perspectivas. Hay que tener cuidado con la salud, especialmente con la alimentación, y realizarse los chequeos médicos correspondientes.

Número: 4479

Cáncer

Hay que tomarse las cosas con calma y no alterarse ante ninguna situación. Tengan la seguridad de que van a lograr lo que se han propuesto, pues viene una racha positiva. Se encontrarán una pluma blanca; deberán recogerla, ponerle una cinta verde y guardarla como símbolo de esperanza, salud y prosperidad.

Número: 4055

Escorpio

Hay buenas perspectivas en la parte económica y llega una gran bendición. Quienes quieran un ascenso en el trabajo deben buscarlo e insistir en conseguirlo. Algunos viajarán, ya sea por trabajo o de vacaciones, y podrán disfrutar de nuevas experiencias con buenas perspectivas.

Número: 2418

Piscis

La carta del juicio, indica que se arreglará algo relacionado con la parte legal, lo que les dará tranquilidad y les permitirá organizar su vida en diferentes aspectos. Algunos estarán invirtiendo en finca raíz.

Número: 8827

Géminis

Deben saber que la abundancia y la prosperidad están en camino y estarán presentes en todos los campos de la vida. Se presentará algo relacionado con la vivienda y un dinero que parecía estar lejos llegará pronto.

Número: 4472

Libra

Hay que seguir adelante a pesar de las cargas del diario vivir, pues la fe y la paciencia les permitirán salir adelante. Un dinero que estaban buscando tendrá una forma de llegar. Hay que tener cuidado, porque no todas las personas son honestas y las traiciones y envidias podrían estar cerca.

Número: 0733

Acuario

Habrá reconocimiento en la parte laboral y algunos podrían independizarse con éxito. Con la familia hay que buscar estar en armonía, entendiendo que nadie es perfecto y que este núcleo es lo más importante. Los juegos de azar están a su favor.

Número: 9714

Aries

La abundancia y la prosperidad estarán con ustedes y les traerán estabilidad financiera. Deben repetir: “Salud, dinero y amor me pertenecen”.

Número: 7831

Leo

Hay que tener fe; no basta con querer las cosas, también hay que creer que se pueden lograr. Quienes quieran comenzar un nuevo aprendizaje encontrarán una buena oportunidad. Además, pronto se presentará algo relacionado con la finca raíz.

Número: 0123

Sagitario

Hay que seguir luchando por lo que se quiere y mantener la libertad. Se presentará algo relacionado con vehículos. En el amor, el corazón recibirá buenas noticias, llegará una etapa de estabilidad o aparecerá alguien nuevo.

Número: 8554

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