NASA confirmó fecha del próximo eclipse solar: Será en 2027 ¿Dónde podrá verse? Lista de países

El Sol y la Luna son los cuerpos celestes que más veces protagonizan fenómenos astronómicos que desde el planeta Tierra se pueden apreciar, siendo los eclipses los más conocidos.

Ahora, tras los acontecimientos de agosto en donde el Sol protagonizó un eclipse total, la NASA, en su página web, cuando volverán a haber fenómenos de este tipo.

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Serán en 2027 y en Caracol Radio le contamos.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar?

Pues bien, la NASA ya reveló la fecha del próximo eclipse solar. Le contamos.

Según la entidad norteamericana , el próximo eclipse solar más cercano será anular y se dará el próximo 6 de febrero de 2027.

Así mismo, comentaron que en ese mismo 2027 también habrá otro eclipse solar, pero esta vez será total y será el 2 de agosto.

Pero ojo, el Sol no será el único que expondrá a la Tierra este fenómeno, también lo hará la Luna, que de la misma forma tendrá eclipses en 2027.

¿Qué es un eclipse solar anular?

En el caso del eclipse solar anular, National Gegpgraphic explica que “en este caso, la Luna pasa exactamente por delante del Sol, pero se encuentra cerca del punto más lejano de su órbita y parece ligeramente más pequeña desde la Tierra”.

¿Cuándo serán los próximos eclipses de la Luna?

Los eclipses lunares, según la NASA, serán en fechas muy parecidas a los solares. Cabe recordar que ambos serán en el 2027 también y, adicionalmente, los dos serán eclipses penumbrales.

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El primero será entre el 20 y 21 de febrero del 2027, mientras que el segundo será entre el 16 y 17 de agosto.

¿Qué es un eclipse lunar penumbral?

La NASA explica en su web que en el caso del eclipse penumbral, este se da porque “la Luna atraviesa la penumbra de la Tierra, o la tenue parte exterior de su sombra. La Luna se atenúa tan poco que puede ser difícil de percibir”.

¿Qué es la umbra y la penumbra de la Tierra?

Básicamente, la umbra y la penumbra son dos tipos de sombra que el planeta Tierra proyecta en el espacio cuando se bloquea la luz del Sol, según menciona la NASA.

La umbra, entonces, es la sombra que en un eclipse “se hace más pequeña a medida que se aleja del Sol. Es el centro oscuro de la sombra del eclipse”.

entonces, es la sombra que en un eclipse “se hace más pequeña a medida que se aleja del Sol. Es el centro oscuro de la sombra del eclipse”. La penumbra, por su parte, es la sombra que “se hace más grande a medida que se aleja del sol”.

¿En dónde se podrán ver los eclipses solares y lunares del 2027?

Pues bien, lo primero que hay que aclarar es que Colombia no está dentro la lista de países en donde los eclipses solares y lunares del 2027 serán visibles.

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El primer solar del 2027, el anular, “será visible en partes de Sudamérica y África, incluyendo Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria. Amplias zonas de Sudamérica, África, la Antártida, el Océano Pacífico Sur y el Océano Atlántico Sur también experimentarán un eclipse solar parcial”; sin embargo, Colombia no.

“será visible en partes de Sudamérica y África, incluyendo Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria. Amplias zonas de Sudamérica, África, la Antártida, el Océano Pacífico Sur y el Océano Atlántico Sur también experimentarán un eclipse solar parcial”; sin embargo, Colombia no. El segundo, que será tota l, “será visible en el sur de España, el norte de África (incluidos Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto), Arabia Saudita y Yemen”.

l, “será visible en el sur de España, el norte de África (incluidos Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto), Arabia Saudita y Yemen”. Finalmente, los dos lunares serán visibles en América, Antártida, África Occidental, Nueva Zelanda, partes de Europa Occidental, Australia, Rusia Oriental, Sudeste Asiático, Océanos Pacífico y Atlántico.

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