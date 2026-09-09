Juan Palau y Kiño se unen para presentar ‘Ya Coron3’: conozca su nuevo sencillo

El artista colombiano Juan Palau presenta ‘Ya Coron3’, su nuevo sencillo en colaboración con Kiño, una canción que marca el comienzo de una nueva etapa en su carrera y que hace parte de los adelantos de su primer álbum de estudio.

El tema gira alrededor de una idea, atreverse a dar el salto incluso cuando todavía no existen garantías de que todo saldrá bien. Para Palau, “coronar” no significa solamente alcanzar una meta, sino tener el valor de tomar la decisión de ir por ella.

De ahí surge la frase que acompaña este lanzamiento: “No se corona cuando se llega. Se corona cuando se salta”, un mensaje dirigido a quienes deciden cambiar de rumbo, emprender o perseguir una idea pese a las dudas y los riesgos.

La colaboración con Kiño suma energía y determinación a la canción. El artista llega a este proyecto después del éxito de ‘Bombonera’, tema con el que alcanzaron el puesto número cinco del Top 50 de canciones más virales de España en Spotify.

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‘Ya Coron3’ funciona como un adelanto del proyecto musical que prepara Juan Palau. Su primer álbum buscará mostrar no solo los resultados de su carrera, sino también las decisiones, experiencias y riesgos que han marcado su camino.

Con este lanzamiento, el cantante invita a celebrar los pequeños logros y a quienes están construyendo algo desde cero, recordando que atreverse a dar el primer paso también es una forma de coronar.

La canción ya está disponible en las principales plataformas digitales.