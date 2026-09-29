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29 sep 2026 Actualizado 21:42

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Bogotá

‘Pato’ regresó con sus dueños: Policía logró su recuperación en Rincón, Suba

La mascota fue hurtada en un hecho de inseguridad en el barrio Britalia Norte, donde un hombre intimidó con arma blanca a sus dueños y les hurtó también sus celulares.

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
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Fue recuperado en Rincón, Suba, ‘Pato’, el perro pomeriana que fue hurtado el pasado 21 de septiembre en el barrio Britalia Norte, cuando sus dueños daban un paseo por las calles de la ciudad; un hombre los intimidó con arma blanca para quitarles sus celulares, al no lograr su cometido, regresó y se llevo a la mascota.

Los dueños, quienes iniciaron la búsqueda en toda la localidad, agradecieron a las autoridades quienes estuvieron apoyando las labores.

“Ellos nos prestaron el acompañamiento y la búsqueda, para encontrar a ‘Pato’. Estamos muy agradecidos con el CAI Mazurén que hicieron posible que ‘Pato’ se reencontrara con su familia”, aseguró el dueño del animal.

La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que inició la investigación del caso, así como el trabajo para la reducción de este tipo de hechos en diferentes zonas de la ciudad.

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