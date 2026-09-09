Bogotá reunió a 14.000 jóvenes en Biz Fest Solidario, en torno a la reconstrucción de Colombia

El Movistar Arena de Bogotá reunió a 14.000 jóvenes en una edición diferente del Biz Fest. La décima versión del festival, que desde 2019 ha unido a más de 210.000 asistentes, impactado a más de 400.000 jóvenes y entregado cerca de 100.000 oportunidades de formación, becas e intercambios; cambió parte de su agenda para movilizar a la juventud en torno a la reconstrucción de Colombia luego del terremoto nacional.

Bajo el nombre ‘Biz Fest Solidario: La generación que reconstruye’, el encuentro organizado por las hermanas Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino, convirtió la intención de ayudar en acciones concretas.

Durante sus nueve ediciones anteriores Biz Fest ha vinculado a más de 100 marcas aliadas y más de 200 speakers como empresarios, figuras reconocidas y deportistas.

En este periodo también ha entregado más de $200 millones en capital semilla y $60 millones en reconocimientos a docentes innovadores.

En esta última edición, una de las principales iniciativas fue la Donatón de Voluntariado, mediante la cual los jóvenes comprometieron horas de su tiempo para apoyar procesos de reconstrucción, de acuerdo con su ciudad, habilidades e intereses.

“La meta de esta iniciativa era demostrar la capacidad de movilización de una generación que, además de expresar solidaridad en redes sociales, decide vincularse directamente con iniciativas de apoyo y recuperación de nuestro país”, explica Karen Carvajalino.

Por su parte, el tradicional concurso de Capital Semilla también entregó $5 millones a una iniciativa que está contribuyendo a la reconstrucción nacional. Además, se dió el reconocimiento al Docente Innovador, quien recibió un premio de $10 millones por un proyecto orientado a transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

“Hoy en día es muy importante que la educación no solo se base en los aspectos técnicos y disciplinarios, sino que también forme a los jóvenes en el desarrollo de habilidades para emprender o ser colaboradores que aporten realmente a las empresas”, explica Natalia Arbeláez, directora de innovación de U Compensar.

Otra de las apuestas fue la Entrada Solidaria, con la que cada joven y docente pudo ingresar gratuitamente llevando un alimento no perecedero o ropa en buen estado; de esta forma, el Movistar Arena se convirtió en un gran punto de acopio.

Los recursos recolectados serán entregados en las zonas afectadas en representación de los asistentes y empresas como Compensar, McDonald’s, Coca-Cola, Todos Somos Empresa, Bancolombia, Smartfit, Cámara de Comercio de Bogotá, UNIMINUTO, L’Oréal, Porvenir y Frisby, entre otras que respaldan la iniciativa.

La programación también incluyó espacios de formación y de networking para acercar a los asistentes a empresas y vacantes laborales, conexiones con universidades y áreas con líderes empresariales que buscaban inspirarlos a desarrollar sus propias ideas de negocio, explorar el emprendimiento o vincularse a su primer empleo.

“En Arcos Dorados nos llena de orgullo ser parte del Biz Fest y seguir inspirando a más jóvenes a creer en su potencial, desarrollar sus talentos y descubrir todo lo que pueden lograr, ofreciéndoles oportunidades de crecimiento, capacitación y formación profesional”, puntualizarón desde Mcdonald’s.

La iniciativa también contó con una capacidad de convocatoria digital que buscaba ampliar el alcance del mensaje a través de las voces y creadores vinculados a la movilización, que suman más de 900 millones de seguidores.

Entre ellos, se encontraban los influencers y artistas Juanda M, Julian Pinilla, Juan Manuel Restrepo (JUANMA), Zion Hwang, Alzate, y Urko, entre otros. Así como empresarios como Sofía Duque (CEO de Renesme), Mauricio Hoyos (reconocido Shark Thank), Jonas Gomez (Director de Recursos Humanos de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina), y Adriana Hinestroza.