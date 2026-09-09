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09 sep 2026 Actualizado 08:24

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En tiroteo termina incautación de material de guerra por parte de la Policía en Aguachica Cesar

Al parecer el material bélico pertenecería al ELN. Una persona fue capturada.

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En la ultimas horas, unidades de la Policía Nacional incautaron abundante material de guerra, durante la inspección de un vehículo que transitaba de manera sospechosa, por el barrio Nueva Colombia del municipio de Aguachica, Cesar.

De acuerdo con el reporte oficial, las patrullas policiales interceptaron una camioneta de color gris con vidrios polarizados, al intentar adelantar el procedimiento de registro, los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra los uniformados, desatando una balacera en el sector

En medio de la reacción de las autoridades, uno de los tripulantes del automotor resultó herido mientras que un segundo sujeto logró darse a la fuga.

Entre el material incautado se destacan munición para fusiles, pistolas, abundante munición de alto calibre, proveedores para armamento de largo alcance, artefactos explosivos y material alusivo al ELN.

Uno de los supuestos sospechosos que resulto herido durante el intercambio de disparos, fue trasladado a un centro asistencial de la localidad para recibir atención médica

Entre tanto, las autoridades desplegaron operativos en barrios periféricos de Aguachica para dar con el paradero del segundo implicado.

Juan Carlos González

Juan Carlos González

Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....

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