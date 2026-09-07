Más de 3.000 reses han muerto y piden declarar calamidad pública en el Cesar por sequía. Foto: Archivo. ( Caracol Radio )

La fuerte sequía que atraviesa el departamento del Cesar continúa generando afectaciones en el sector ganadero. La falta de lluvias ha provocado el secamiento de fuentes hídricas y una disminución en la disponibilidad de alimento para los animales, situación que ya deja pérdidas económicas para los productores.

De acuerdo con el gremio ganadero, más de 3.000 reses han muerto debido a las condiciones extremas de la temporada seca, mientras que cerca de 20.000 animales han tenido que ser trasladados hacia otras zonas en busca de agua y comida.

Óscar Daza, representante de los ganaderos ante Fedegán, aseguró que la situación requiere atención inmediata y pidió declarar la calamidad pública para enfrentar la emergencia.

“Hay zonas de la región donde tenemos 90 días de que no cae una gota de agua. Entonces esto ha llevado a que se liquiden una cantidad muy grande de ganados, sobre todo ganados pequeños, hembras, machos. Y se estén dejando solamente las vacas, que son las vacas que mantienen la producción, pero a unos costos altos, muy altos, debido a que la comida y el agua están escaseando de manera extrema”, explicó.

Productores alertan por caída en la producción ganadera

Los ganaderos del Cesar señalan que la falta de agua está afectando directamente la producción y aumentando los costos para mantener los animales, debido a la necesidad de trasladarlos o buscar alternativas de alimentación.

El sector pide apoyo de las autoridades para garantizar el abastecimiento de agua y establecer medidas que permitan reducir el impacto de la sequía en las zonas rurales del departamento.

La emergencia por la temporada seca también afecta a otros territorios de la región Caribe, donde comunidades y productores enfrentan dificultades por el desabastecimiento de agua y las altas temperaturas.