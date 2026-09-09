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09 sep 2026 Actualizado 19:36

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Barranquilla

Defensoría pide garantizar derechos de migrantes

Durante la Asamblea Nacional de Personeros en Barranquilla, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió al anuncio del Gobierno de deportar a migrantes responsables de delitos y a quienes permanezcan irregularmente en Colombia.

Defensora del Pueblo, Iris Marín. Foto: Caracol Radio.

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades a garantizar los derechos humanos de la población migrante en Colombia, independientemente de su situación jurídica.

El pronunciamiento se dio en el marco de la Asamblea Nacional de Personeros, que se desarrolla en Barranquilla, y tras el anuncio del Gobierno sobre la deportación de migrantes que sean responsables de delitos y de quienes se encuentren de manera irregular en el país.

Colombia ha avanzado en procesos de regularización

Marín destacó que Colombia se ha caracterizado por brindar oportunidades y avanzar en procesos de regularización para la población migrante, especialmente para los ciudadanos venezolanos.

“Lo importante es reconocer que las personas migrantes tienen derechos humanos, independientemente de su situación jurídica o de si cuentan o no con una regularización en el país. Es importante seguir avanzando en este sentido. Colombia se ha caracterizado por ser un país que regulariza y brinda oportunidades a la población migrante, especialmente a los venezolanos, siendo el principal país receptor de esta población. Los migrantes han contribuido no solamente a la economía, sino también al desarrollo del país. Además, muchos llegaron a Colombia después de salir de Venezuela por razones económicas o políticas, en medio de un régimen con un cierre democrático”, explicó Marín.

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La Defensoría del Pueblo insistió en la importancia de mantener políticas que permitan proteger los derechos fundamentales de los migrantes y avanzar en su integración a la sociedad colombiana.

El organismo también señaló la necesidad de garantizar el acceso de esta población a servicios y oportunidades, al tiempo que se desarrollan las medidas correspondientes frente a quienes incumplan la legislación colombiana.

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