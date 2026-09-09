Eduardo Verano advierte riesgos de violencia por levantamiento de restricción al porte de armas.

Tras el cambio de política del Gobierno Nacional frente al porte de armas, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, sostuvo que las restricciones terminan afectando principalmente a los ciudadanos que cumplen la ley.

Sin embargo, el mandatario también reconoció que permitir el porte de armas puede incrementar los riesgos de violencia, por lo que consideró necesario tener en cuenta las consecuencias que puede generar esta decisión en materia de seguridad.

“Lo que se busca es desarmar a la comunidad para evitar mayores niveles de violencia. Sin embargo, en la práctica, quienes terminan entregando sus armas son principalmente ciudadanos de bien, empresarios y personas que aportan a la economía, mientras que quienes están al margen de la ley continúan armándose. Esto genera una desventaja para quienes cumplen la norma. Por eso se plantea revisar esta decisión y permitir nuevamente que quienes tengan autorización puedan contar con mecanismos de defensa. Evidentemente, existen riesgos de que aumenten los niveles de violencia; ese es un factor que debe analizarse, pero también puede brindar mayor tranquilidad y seguridad a los ciudadanos”, explicó Verano.

Personería de Barranquilla plantea porte restringido

Por su parte, el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, se refirió al decreto del Gobierno Nacional que levanta la suspensión de los permisos de porte de armas y consideró que la medida responde de manera coyuntural a la situación de inseguridad que enfrenta el país.

Alzate planteó que el porte de armas podría mantenerse bajo un esquema restringido, excepcional y con controles estrictos, evitando que se convierta en un uso masivo por parte de la ciudadanía.

“Es un tema que debe evaluarse, estudiarse y medirse a través de indicadores que permitan conocer los efectos de esta decisión. Los argumentos a favor y en contra tienen peso: por un lado, está el ciudadano honesto, el ciudadano del común, que hoy siente que no cuenta con herramientas suficientes para defenderse de una delincuencia que lo afecta y frente a la cual la fuerza pública no siempre tiene la capacidad de respuesta necesaria. Por eso consideramos importante que se abra esta posibilidad, pero con muchos controles y restricciones, para evitar un uso masivo de las armas y garantizar que sea un porte regulado y excepcional, especialmente para ciudadanos y comerciantes que requieren mecanismos de protección”, sostuvo el personero.

Para el personero, la discusión no debe limitarse únicamente a prohibir o permitir el porte de armas, sino que también debe considerar la capacidad efectiva del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Comerciantes reciben con cautela la medida

Desde el sector comercial también hubo una reacción frente al levantamiento de la restricción. Orlando Jiménez, presidente de Undeco Barranquilla, advirtió que permitir el porte de armas no debe entenderse como una solución a los problemas de inseguridad y extorsión que enfrentan los pequeños comerciantes.

“Hay que tener mucho cuidado. Desde mi experiencia y conocimiento, me preocupa que intentemos solucionar un problema generando uno mayor. Ante la situación de extorsión que se vive, muchas personas consideran que la solución es tener un arma para defenderse, pero es importante entender los límites de la legítima defensa establecidos en la ley. No significa que una persona pueda perseguir a un delincuente después de un robo y causarle daño; eso no corresponde a legítima defensa, sino que puede convertirse en un delito. La legítima defensa aplica cuando existe una agresión actual e injusta, por ejemplo, cuando una persona está siendo atacada y debe proteger su vida o integridad”, concluyó Jiménez.