¿En qué consisten los dos memorandos de entendimientos firmados por Colombia y EE.UU.?

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.; Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia y Omar Bula, canciller de Colombia

Colombia y Estados Unidos dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de su relación bilateral con la firma de dos Memorandos de Entendimiento en la sede alterna de la Presidencia ubicada en Barranquilla. El primer está enfocado en minerales estratégicos y otro en cooperación en materia de energía nuclear.

Los acuerdos, firmados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio y el canciller Omar Bula, buscan fortalecer la seguridad energética, la transición energética, la competitividad industrial y la innovación tecnológica, además de ampliar las capacidades técnicas y regulatorias del país.

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El documento define mecanismos de cooperación que deberán desarrollarse respetando la legislación colombiana y la soberanía del país. Su objetivo es crear un marco para intercambiar conocimiento, desarrollar capacidades, identificar oportunidades de inversión y promover eventuales proyectos estratégicos.

¿En qué consiste el acuerdo sobre minerales estratégicos?

El primer memorando está dirigido a fortalecer la posición de Colombia en las cadenas de suministro de minerales estratégicos, considerados fundamentales para sectores relacionados con la transición energética y las nuevas tecnologías.

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La cooperación contempla, entre otros aspectos, mejorar el conocimiento geológico del territorio colombiano, identificar oportunidades de inversión y promover el procesamiento de los minerales con mayor valor agregado.

La apuesta no se limita a extraer y exportar materias primas. El Gobierno plantea avanzar hacia actividades de procesamiento, reciclaje y transformación que permitan generar mayor valor económico dentro del país.

¿Y qué establece el acuerdo sobre energía nuclear?

El segundo memorando está relacionado con la energía nuclear y plantea una cooperación gradual en materia tecnológica, científica y regulatoria.

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El documento señala que se abrirá un espacio de diálogo técnico y responsable para analizar las posibles aplicaciones de la tecnología nuclear en Colombia. Entre los campos contemplados están la seguridad energética, la investigación científica, la formación de talento humano y el fortalecimiento de las capacidades regulatorias.

Por lo tanto, el acuerdo establece un espacio de cooperación para adquirir conocimiento, capacitar personal, fortalecer la regulación y estudiar las posibilidades que ofrece la tecnología nuclear.

Aunque los memorandos abordan sectores diferentes, ambos tienen un objetivo común: que Colombia pueda fortalecer su seguridad energética y sus capacidades tecnológicas, mientras aprovecha las oportunidades económicas asociadas a la transición energética.

El Gobierno sostiene que esta cooperación puede contribuir a atraer inversión responsable, impulsar la innovación y generar oportunidades de desarrollo para las regiones.