Olímpica ha entregado 130 toneladas de ayudas humanitarias

El presidente de Olímpica S.A., José Manuel Carbonell, aseguró que hasta ahora la compañía ha entregado 130 toneladas de ayudas humanitarias, en una labor que también ha contado con el apoyo de compañías vinculadas y de sus clientes.

“Hasta ahora hemos entregado 130 toneladas”, dijo Carbonell, quien explicó que una parte importante de estas ayudas se ha realizado con el apoyo de Banco Serfinanza, Abaco, Acondesa, Granos y Cereales y Olímpica.

El presidente de Olímpica S.A. también señaló que han recibido apoyo de los clientes de la compañía, quienes han comprado “mercaditos” que posteriormente han sido entregados a las autoridades y a las instancias correspondientes.

“Esto lo hemos manejado con el programa liderado por la primera dama de la nación y también con ABACO, el Banco de Alimentos”, afirmó.

Según Carbonell, a través de estas organizaciones han conocido la logística necesaria para que las ayudas lleguen “efectivamente a los sitios donde sea requerido”.

Respalda el regreso del Día sin IVA

Sobre la propuesta para que regrese el Día sin IVA, Carbonell recordó que se trata de un asunto que requiere el respaldo del Congreso.

“Estamos esperando que nos hagan la seña”, agregó el directivo de la compañía.

“Yo creo que eso en general para el comercio es muy bueno y para la economía en su conjunto, independientemente de los criterios. Para productores, para comercializadores”, afirmó.

El presidente de Olímpica S.A. también destacó el comportamiento de las ventas durante las anteriores jornadas del Día sin IVA.

“Los días sin IVA antes, acuérdense que eran tres, siempre generaron récord en ventas”, dijo.