Ola de calor provoca averías en 115 transformadores eléctricos en Atlántico, Magdalena y La Guajira

La intensa ola de calor que afecta a la región Caribe ha generado un incremento significativo en el consumo de energía y una mayor presión sobre la infraestructura eléctrica. De acuerdo con Air-e Intervenida, durante los primeros ocho días de septiembre se han registrado averías en 115 transformadores de distribución en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El mayor impacto se presenta en el Atlántico, donde la empresa ha tenido que instalar 77 transformadores para atender las fallas registradas. De esta cifra, 70 corresponden a Barranquilla y municipios del área metropolitana, entre ellos Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia, mientras que los otros siete fueron instalados en zonas rurales del departamento.

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En Magdalena han sido reemplazados 20 transformadores, mientras que en La Guajira la cifra llega a 18 unidades.

Según la empresa, las elevadas temperaturas han provocado un aumento en el uso de aires acondicionados, ventiladores, equipos de refrigeración y otros electrodomésticos, generando mayores niveles de consumo y picos de demanda.

Esta situación incrementa la carga sobre las redes y somete a una mayor exigencia a los transformadores de distribución, equipos fundamentales para llevar la energía hasta los hogares, comercios y establecimientos.

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Ante este panorama, Air-e Intervenida mantiene desplegados sus equipos técnicos y operativos para atender las averías, realizar la reposición de los equipos afectados y avanzar en la normalización del servicio en los sectores donde se han presentado interrupciones.

El agente especial de Air-e Intervenida, Ramiro Castilla Andrade, hizo un llamado a los usuarios para contribuir al uso eficiente de la energía, especialmente durante las horas de mayor demanda.

“Estamos enfrentando temperaturas muy altas que están generando un incremento importante en la demanda de energía y, como consecuencia, una mayor exigencia sobre nuestras redes”, señaló Castilla Andrade.

El funcionario pidió evitar consumos innecesarios y el uso simultáneo y prolongado de equipos de alto consumo, debido a que estas prácticas incrementan la carga sobre el sistema eléctrico.

La empresa reiteró que el llamado al ahorro energético cobra especial importancia mientras persistan las altas temperaturas en la región Caribe, debido a que una menor presión sobre la demanda puede contribuir a reducir la exigencia sobre las redes y los transformadores.