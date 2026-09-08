Así quedó la clasificación general de la Vuelta España tras la etapa 16 ¿Cómo van los colombianos?
Santiago Buitrago se mantiene como el líder de la montaña.
8Se llevó a cabo la etapa 16 de la Vuelta España entre Cortegana y La Rábida. Palos de la Frontera, que contó con un recorrido de 181.1 kilómetros a menos de 750 metros sobre el nivel del mar. El vencedor fue el británico Matthew Brennan, que logró su cuarto triunfo en la carrera a pura velocidad.
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La jornada tuvo un desarrollo tranquilo. Hubo una fuga de seis pedalistas que logró sacar hasta 2 minutos y 40 segundos de diferencia respecto al pelotón. Sin embargo, sobre el final fueron cazados y se dispuso la definición para la velocidad, en la que se impuso el británico.
Así quedó la etapa 16 de la Vuelta España
Detrás de Brennan llegó el francés Bryan Coquard y en el tercer puesto el belga Vito Braet. El mejor colombiano del día fue Harold Tejada, que cruzó la meta en el puesto 38 con el mismo tiempo de Juan Felipe Rodríguez y Santiago Buitrago.
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|POS
|Ciclista
|Equipo
|DIF
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma
|2:35:00
|2
|Bryan Coquard
|Cofidis
|m.t.
|3
|Vito Braet
|Lotto
|m.t.
|38
|Harold Tejada
|EF Education
|m.t.
|40
|Juan Felipe Rodríguez
|Astana
|m.t.
|101
|Santiago Buitrago
|Bahrain
|m.t.
|112
|Iván Ramiro Sosa
|Kern Pharma
|+ 32″
|134
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic
|+ 5′41″
Así va la general de la Vuelta España
La clasificación general mantiene al español, Enric Mas, como líder de la carrera con una diferencia superior a los 2 minutos con relación al austriaco Felix Gall y Primoz Roglic. Por su parte, el mejor colombiano sigue siendo Harold Tejada a 9 minutos y 48 segundos.
|POS
|Ciclista
|Equipo
|DIF
|1
|Enric Mas
|Movistar
|56:02:29
|2
|Felix Gall
|Decathlon
|+2′06″
|3
|Primož Roglič
|Red Bull Bora
|+2′10″
|11
|Harold Tejada
|Astana
|+9′48″
|15
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education Bahrain
|+ 29′46″
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain
|+ 43′38″
|99
|Iván Ramiro Sosa
|Kern Pharma
|+ 2:44:03
|137
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic
|+ 3:35:25
Clasificación de la montaña
La etapa 16 no tuvo disputa de puntos de la montaña. Sinembargo, el bogotano sigue su curso rumbo a quedarse con este título, que no gana un colombiano desde 2004 con Félix Cárdenas.
|POS
|Ciclista
|Equipo
|PTS
|1
|Santiago Buitrago
|Bahrain
|69
|2
|Wout van Aert
|Team Visma
|40
|3
|Primož Roglič
|Enric Mas
|24
|11
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|23
|15
|Lorenzo Fortunato
|Astana
|21