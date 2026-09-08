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08 sep 2026 Actualizado 16:27

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Vuelta a España

Así quedó la clasificación general de la Vuelta España tras la etapa 16 ¿Cómo van los colombianos?

Santiago Buitrago se mantiene como el líder de la montaña.

Santiago Buitrago / Getty Images

Santiago Buitrago / Getty Images / Alexander Hassenstein

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8Se llevó a cabo la etapa 16 de la Vuelta España entre Cortegana y La Rábida. Palos de la Frontera, que contó con un recorrido de 181.1 kilómetros a menos de 750 metros sobre el nivel del mar. El vencedor fue el británico Matthew Brennan, que logró su cuarto triunfo en la carrera a pura velocidad.

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La jornada tuvo un desarrollo tranquilo. Hubo una fuga de seis pedalistas que logró sacar hasta 2 minutos y 40 segundos de diferencia respecto al pelotón. Sin embargo, sobre el final fueron cazados y se dispuso la definición para la velocidad, en la que se impuso el británico.

Así quedó la etapa 16 de la Vuelta España

Detrás de Brennan llegó el francés Bryan Coquard y en el tercer puesto el belga Vito Braet. El mejor colombiano del día fue Harold Tejada, que cruzó la meta en el puesto 38 con el mismo tiempo de Juan Felipe Rodríguez y Santiago Buitrago.

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POSCiclistaEquipoDIF
1Matthew BrennanTeam Visma2:35:00
2Bryan CoquardCofidis m.t.
3Vito BraetLottom.t.
38Harold TejadaEF Educationm.t.
40Juan Felipe RodríguezAstanam.t.
101Santiago BuitragoBahrainm.t.
112Iván Ramiro SosaKern Pharma+ 32″
134Juan Guillermo MartínezTeam Picnic+ 5′41″

Así va la general de la Vuelta España

La clasificación general mantiene al español, Enric Mas, como líder de la carrera con una diferencia superior a los 2 minutos con relación al austriaco Felix Gall y Primoz Roglic. Por su parte, el mejor colombiano sigue siendo Harold Tejada a 9 minutos y 48 segundos.

POSCiclistaEquipoDIF
1Enric MasMovistar56:02:29
2Felix GallDecathlon+2′06″
3Primož RogličRed Bull Bora+2′10″
11Harold TejadaAstana+9′48″
15Juan Felipe RodríguezEF Education Bahrain+ 29′46″
20Santiago BuitragoBahrain+ 43′38″
99Iván Ramiro SosaKern Pharma+ 2:44:03
137Juan Guillermo MartínezTeam Picnic+ 3:35:25

Clasificación de la montaña

La etapa 16 no tuvo disputa de puntos de la montaña. Sinembargo, el bogotano sigue su curso rumbo a quedarse con este título, que no gana un colombiano desde 2004 con Félix Cárdenas.

POSCiclistaEquipoPTS
1Santiago BuitragoBahrain69
2Wout van AertTeam Visma40
3Primož RogličEnric Mas24
11Andreas LeknessundUno-X Mobility23
15Lorenzo FortunatoAstana21
David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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