Así quedó la clasificación general de la Vuelta España tras la etapa 16 ¿Cómo van los colombianos?

8Se llevó a cabo la etapa 16 de la Vuelta España entre Cortegana y La Rábida. Palos de la Frontera, que contó con un recorrido de 181.1 kilómetros a menos de 750 metros sobre el nivel del mar. El vencedor fue el británico Matthew Brennan, que logró su cuarto triunfo en la carrera a pura velocidad.

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La jornada tuvo un desarrollo tranquilo. Hubo una fuga de seis pedalistas que logró sacar hasta 2 minutos y 40 segundos de diferencia respecto al pelotón. Sin embargo, sobre el final fueron cazados y se dispuso la definición para la velocidad, en la que se impuso el británico.

Así quedó la etapa 16 de la Vuelta España

Detrás de Brennan llegó el francés Bryan Coquard y en el tercer puesto el belga Vito Braet. El mejor colombiano del día fue Harold Tejada, que cruzó la meta en el puesto 38 con el mismo tiempo de Juan Felipe Rodríguez y Santiago Buitrago.

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POS Ciclista Equipo DIF 1 Matthew Brennan Team Visma 2:35:00 2 Bryan Coquard Cofidis m.t. 3 Vito Braet Lotto m.t. 38 Harold Tejada EF Education m.t. 40 Juan Felipe Rodríguez Astana m.t. 101 Santiago Buitrago Bahrain m.t. 112 Iván Ramiro Sosa Kern Pharma + 32″ 134 Juan Guillermo Martínez Team Picnic + 5′41″

Así va la general de la Vuelta España

La clasificación general mantiene al español, Enric Mas, como líder de la carrera con una diferencia superior a los 2 minutos con relación al austriaco Felix Gall y Primoz Roglic. Por su parte, el mejor colombiano sigue siendo Harold Tejada a 9 minutos y 48 segundos.

POS Ciclista Equipo DIF 1 Enric Mas Movistar 56:02:29 2 Felix Gall Decathlon +2′06″ 3 Primož Roglič Red Bull Bora +2′10″ 11 Harold Tejada Astana +9′48″ 15 Juan Felipe Rodríguez EF Education Bahrain + 29′46″ 20 Santiago Buitrago Bahrain + 43′38″ 99 Iván Ramiro Sosa Kern Pharma + 2:44:03 137 Juan Guillermo Martínez Team Picnic + 3:35:25

Clasificación de la montaña

La etapa 16 no tuvo disputa de puntos de la montaña. Sinembargo, el bogotano sigue su curso rumbo a quedarse con este título, que no gana un colombiano desde 2004 con Félix Cárdenas.