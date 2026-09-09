🔴 Etapa 17 de la Vuelta a España 2026 EN VIVO: siga acá a Santiago Buitrago y los demás colombianos

Etapa 16 de la Vuelta a España 2026 EN VIVO: siga acá a Santiago Buitrago y los demás colombianos. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

La Vuelta a España 2026 sigue su curso este miércoles 9 de septiembre con la etapa 17, fracción de 185 kilómetros sin puertos de montaña y un esprint intermedio. Se trata de un día enfocado en los velocistas.

En cuanto a la clasificación general, el español Enric Mas se mantiene en lo más alto de la tabla con más de 2 minutos de ventaja respecto a Felix Gall y Primoz Roglic. El colombiano mejor posicionado es Harold Tejada en la undécima colocación.

Entretanto, Santiago Buitrago sigue comandando en solitario la clasificación de la montaña con 69 puntos, 29 más que su perseguidor el belga Wout Van Aert.

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