Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 sep 2026 Actualizado 12:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Vuelta a España

🔴 Etapa 17 de la Vuelta a España 2026 EN VIVO: siga acá a Santiago Buitrago y los demás colombianos

Jornada sin puertos de montaña y con cierre ideal para los velocistas.

Etapa 16 de la Vuelta a España 2026 EN VIVO: siga acá a Santiago Buitrago y los demás colombianos. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Etapa 16 de la Vuelta a España 2026 EN VIVO: siga acá a Santiago Buitrago y los demás colombianos. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

Etapa 16 de la Vuelta a España 2026 EN VIVO: siga acá a Santiago Buitrago y los demás colombianos. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

La Vuelta a España 2026 sigue su curso este miércoles 9 de septiembre con la etapa 17, fracción de 185 kilómetros sin puertos de montaña y un esprint intermedio. Se trata de un día enfocado en los velocistas.

En cuanto a la clasificación general, el español Enric Mas se mantiene en lo más alto de la tabla con más de 2 minutos de ventaja respecto a Felix Gall y Primoz Roglic. El colombiano mejor posicionado es Harold Tejada en la undécima colocación.

Entretanto, Santiago Buitrago sigue comandando en solitario la clasificación de la montaña con 69 puntos, 29 más que su perseguidor el belga Wout Van Aert.

Siga EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 17 de la Vuelta a España

Hay nuevos mensajes
-140 KM

El pelotón acelera el ritmo

El grupo principal aprieta para evitar problemas a futuro con el duo de fugados y recorta la diferencia a 3'25"

Christian Amézquita

El líder Enric Mas avanza con firmeza

-165 KM

Primera fuga del día

Enzo Paleni (Groupama-FDJ United) y Sinuhé Fernández (Burgos-Burpellet-BH) se despegan del lote principal, al que le sacan 4 minutos con 30 segundos de diferencia

Christian Amézquita
-185 KM

¡YA SE CORRE LA ETAPA 17!

Se avecina una carrera entretenida en esta última semana de la Vuelta a España 2026

Christian Amézquita

¡Día para los velocistas!

Jornada de 185 kilómetros completamente llana: no hay un solo puerto de montaña y sobre el final hay un esprint intermedio

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 17 en la Vuelta a España 2026!

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir