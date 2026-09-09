🔴 Etapa 17 de la Vuelta a España 2026 EN VIVO: siga acá a Santiago Buitrago y los demás colombianos
Jornada sin puertos de montaña y con cierre ideal para los velocistas.
La Vuelta a España 2026 sigue su curso este miércoles 9 de septiembre con la etapa 17, fracción de 185 kilómetros sin puertos de montaña y un esprint intermedio. Se trata de un día enfocado en los velocistas.
En cuanto a la clasificación general, el español Enric Mas se mantiene en lo más alto de la tabla con más de 2 minutos de ventaja respecto a Felix Gall y Primoz Roglic. El colombiano mejor posicionado es Harold Tejada en la undécima colocación.
Entretanto, Santiago Buitrago sigue comandando en solitario la clasificación de la montaña con 69 puntos, 29 más que su perseguidor el belga Wout Van Aert.
Siga EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 17 de la Vuelta a España
El pelotón acelera el ritmo
El grupo principal aprieta para evitar problemas a futuro con el duo de fugados y recorta la diferencia a 3'25"
El líder Enric Mas avanza con firmeza
Primera fuga del día
Enzo Paleni (Groupama-FDJ United) y Sinuhé Fernández (Burgos-Burpellet-BH) se despegan del lote principal, al que le sacan 4 minutos con 30 segundos de diferencia
¡YA SE CORRE LA ETAPA 17!
Se avecina una carrera entretenida en esta última semana de la Vuelta a España 2026
¡Día para los velocistas!
Jornada de 185 kilómetros completamente llana: no hay un solo puerto de montaña y sobre el final hay un esprint intermedio
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 17 en la Vuelta a España 2026!
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...