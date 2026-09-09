Soacha invierte $436 millones para fortalecer el PAE y ampliar la comida preparada en colegios

Colombia

Soacha avanza en el fortalecimiento de su Programa de Alimentación Escolar (PAE) con la puesta en funcionamiento de una nueva cocina y comedor en la Institución Educativa Benedicto XVI. La infraestructura, que representó una inversión de $436,5 millones, permitirá que 1.650 estudiantes reciban alimentos frescos preparados directamente en el plantel educativo.

La entrega hace parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad para ampliar la cobertura de comida preparada en sitio y mejorar las condiciones de alimentación de los estudiantes durante su jornada escolar.

La cobertura de comida preparada en sitio pasó del 20 % al 58 %

De acuerdo con las cifras entregadas por la administración municipal, Soacha ha incrementado progresivamente la cobertura de alimentación preparada en las instituciones educativas.

El indicador pasó de:

20 % en 2023.

32 % en 2024.

44 % en 2025.

58 % en 2026.

Con el crecimiento registrado, más de 40.000 estudiantes ya se benefician de comida preparada en sitio, mientras que actualmente más de 70.000 estudiantes reciben alimentación escolar diariamente en el municipio.

El Gobierno de la Ciudad estableció como siguiente objetivo alcanzar una cobertura del 80 % durante 2027, con la ampliación de la infraestructura necesaria para preparar y servir los alimentos directamente en los colegios.

Una nueva cocina para 1.650 estudiantes

La nueva infraestructura de la Institución Educativa Benedicto XVI busca que los estudiantes tengan acceso a alimentos frescos elaborados en el mismo establecimiento educativo, bajo condiciones adecuadas para su preparación y distribución.

La administración municipal señala que el fortalecimiento de este componente del PAE no solo está relacionado con la alimentación, sino también con el bienestar de los estudiantes y las condiciones en las que desarrollan sus actividades académicas.

Durante la entrega de la obra, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, destacó el aumento registrado en la cobertura desde el inicio de la actual administración:

“Hoy es un día de felicidad. Cuando llegamos al Gobierno, solo el 20 % de las instituciones educativas tenía comida caliente preparada en sitio para nuestros niños, niñas y jóvenes. Hoy, dos años y medio después, llegamos al 58 % y para 2027 llegaremos al 80 % en todo el territorio. Este es el resultado del esfuerzo que estamos haciendo para garantizar una mejor alimentación y calidad de vida para nuestros estudiantes”.