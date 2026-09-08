Camilo Sesto: se cumplen siete años de la muerte de una leyenda de la música romántica
El cantante español dejó un legado de grandes éxitos que, siete años después de su fallecimiento, continúan sonando y conquistando a nuevas generaciones
Este 8 de septiembre se cumplen siete años de la muerte de Camilo Sesto, uno de los artistas más importantes de la música romántica en español. El cantante falleció en Madrid en 2019, a los 72 años, dejando una trayectoria marcada por canciones que se convirtieron en clásicos, canciones que cuentan historias y son un recuerdo para las generaciones.
Temas como “Vivir así es morir de amor”, “Perdóname”, “Algo de mí” y “El amor de mi vida” hicieron parte de una carrera que trascendió todas las fronteras y convirtió a Camilo Sesto en una de las voces más reconocidas de España y Latinoamérica, logró enamorar al que lo escucha, trascender y transmitir sentimientos.
Además de cantante, también fue compositor y productor, varias facetas que le permitieron construir gran parte de su propio repertorio y participar en importantes proyectos musicales. Uno de los más recordados fue Jesucristo Superstar, adaptación española del famoso musical en la que interpretó a Jesús.
Nacido en Alcoy, Alicante, Camilo Sesto comenzó su camino artístico desde muy joven y con el paso de los años alcanzó un reconocimiento internacional importante. Sus canciones de amor y desamor se convirtieron en parte de la banda sonora de varias generaciones.
A siete años de su fallecimiento, su música continúa vigente en diferentes plataformas digitales, emisoras y redes sociales, su imagen sigue estando presente en cada una de sus canciones. Además, su ciudad natal mantiene vivo su recuerdo con diferentes homenajes y con un museo dedicado a su vida y trayectoria.
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Camilo Sesto se fue, pero su voz permanece en esas canciones que todavía hablan de amor, nostalgia y desamor.