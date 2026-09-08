Camilo Sesto: se cumplen siete años de la muerte de una leyenda de la música romántica

Este 8 de septiembre se cumplen siete años de la muerte de Camilo Sesto, uno de los artistas más importantes de la música romántica en español. El cantante falleció en Madrid en 2019, a los 72 años, dejando una trayectoria marcada por canciones que se convirtieron en clásicos, canciones que cuentan historias y son un recuerdo para las generaciones.

Temas como “Vivir así es morir de amor”, “Perdóname”, “Algo de mí” y “El amor de mi vida” hicieron parte de una carrera que trascendió todas las fronteras y convirtió a Camilo Sesto en una de las voces más reconocidas de España y Latinoamérica, logró enamorar al que lo escucha, trascender y transmitir sentimientos.

Además de cantante, también fue compositor y productor, varias facetas que le permitieron construir gran parte de su propio repertorio y participar en importantes proyectos musicales. Uno de los más recordados fue Jesucristo Superstar, adaptación española del famoso musical en la que interpretó a Jesús.

Nacido en Alcoy, Alicante, Camilo Sesto comenzó su camino artístico desde muy joven y con el paso de los años alcanzó un reconocimiento internacional importante. Sus canciones de amor y desamor se convirtieron en parte de la banda sonora de varias generaciones.

A siete años de su fallecimiento, su música continúa vigente en diferentes plataformas digitales, emisoras y redes sociales, su imagen sigue estando presente en cada una de sus canciones. Además, su ciudad natal mantiene vivo su recuerdo con diferentes homenajes y con un museo dedicado a su vida y trayectoria.

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Camilo Sesto se fue, pero su voz permanece en esas canciones que todavía hablan de amor, nostalgia y desamor.