“¿Expertos en qué?”: alcalde de Cartagena arremete contra la CREG por crisis energética

“Es ahora o nunca”. Con esta frase, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, pidió al Gobierno nacional adoptar medidas especiales para el Caribe colombiano ante la crisis por los altos costos de la energía y las dificultades en la prestación del servicio.

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El pronunciamiento se produjo durante una reunión con el viceministro de Energía, Armando José Cuello; el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y alcaldes de diferentes municipios del departamento, donde se discutieron alternativas frente a la problemática energética que afecta a la región.

Turbay cuestionó el impacto que las decisiones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) pueden tener sobre los hogares del Caribe, especialmente en el marco del denominado ‘Plan Energía Ya’.

“¿Expertos en qué? ¿En qué país viven? ¿Entienden cómo se vive en Barranquilla, Cartagena, Simití y en todo el Caribe colombiano?”, cuestionó el mandatario al referirse a quienes toman las decisiones regulatorias desde el nivel nacional.

El alcalde rechazó particularmente la Resolución 101/120 de la CREG y pidió que las medidas tengan en cuenta las condiciones particulares de la región.

“Hay que tener en cuenta las realidades ciudadanas y no los kilovatios”, sostuvo Turbay, quien señaló que las altas temperaturas obligan a muchas familias a utilizar ventiladores y aires acondicionados durante buena parte del día.

Según el mandatario, el consumo energético en el Caribe no puede analizarse bajo los mismos parámetros de otras regiones del país, debido a factores climáticos y sociales.

“Nos están revictimizando. Aquí vivimos con temperaturas altas. Hay familias con recién nacidos, adultos mayores, enfermos y niños con discapacidad que necesitan mantener un aire acondicionado o un abanico funcionando”, afirmó.