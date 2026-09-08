Ya hay terna para elegir al nuevo Contralor de Cali

El Concejo deberá culminar el proceso y escoger al funcionario que estará al frente del control fiscal de Cali durante los próximos cuatro años. Foto: Caracol Radio.

Cali

El Concejo de Cali ya definió la terna de candidatos que continúa en el proceso para elegir al Contralor de la ciudad para el periodo 2026-2029.

Jesús Mauricio Castañeda González, William Gómez Valencia y Julieth Viviana Morales Restrepo obtuvieron los mejores resultados en la prueba de conocimientos y ahora avanzan a las siguientes etapas.

Los tres candidatos deberán presentar el próximo 18 de septiembre un examen de integridad ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. La prueba no es puntuable, pero podrá ser utilizada como criterio orientador por parte de los concejales. Posteriormente, el 2 de octubre, los integrantes de la terna serán escuchados en entrevista ante la Plenaria del Concejo.

Todo este proceso ha estado envuelto en una controversia que inició cuando la Mesa Directiva del Concejo dejó sin efecto la terna anterior, tras las advertencias de la Procuraduría sobre posibles irregularidades. Posteriormente, el Consejo de Estado ordenó avanzar con la elección y estableció un plazo de tres meses.

En medio de esta situación, la Fiscalía abrió una investigación contra la presidenta de la corporación Daniela Plaza y Andrés Escobar, primer vicepresidente, por un presunto prevaricato relacionado con la decisión de dejar sin efecto la terna anterior.

Ahora, con un cronograma en marcha, el Concejo deberá culminar el proceso y escoger al funcionario que estará al frente del control fiscal de Cali durante los próximos cuatro años.