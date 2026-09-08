Capturaron a dos guerrilleros extorsionistas de las disidencias FARC y ELN en el Valle

Cayeron dos guerrilleros extorsionistas de disidencias FARC y ELN en el Valle

Un golpe a las finanzas de dos estructuras guerrilleras fue propinado por la Policía en el Valle del Cauca. En dos operativos fueron capturados presuntos integrantes de la disidencia Adán Izquierdo de las FARC y del ELN, señalados de extorsionar a diferentes sectores productivos.

En Restrepo cayó Rovinson Muñoz, alias ‘El Crespo’, señalado de ser cabecilla de la disidencia Adán Izquierdo. De acuerdo con la investigación, estaría encargado de extorsionar a ganaderos de las zonas rurales de Buga y Guacarí.

Las exigencias económicas podían alcanzar los 100 millones de pesos, mediante amenazas, llamadas y panfletos. La Policía estima que esta estructura habría recaudado cerca de 100 millones de pesos mensuales mediante estas extorsiones.

La captura de ‘El Crespo’ también permitió avanzar en el esclarecimiento de unos 20 casos de extorsión. En el procedimiento fueron incautados una pistola 9 milímetros, dos proveedores y 18 cartuchos.

En Buenaventura fue capturado Jairo Vallecilla, alias ‘Sinisterra’, señalado de ser coordinador de zona del ELN, Frente Luis Carlos Cárdenas.

Según las autoridades, estaría encargado de coordinar extorsiones contra comerciantes y transportadores, principalmente camioneros que transitan por el corregimiento de Córdoba. Los cobros presenciales representarían unos 20 millones de pesos semanales, equivalentes a cerca de 80 millones mensuales.

Durante el allanamiento fueron incautados 29 cartuchos calibre 5.56, cinco cartuchos calibre 7.62, un proveedor para pistola 9 milímetros, material de intendencia, dos celulares y 150 bolsas de clorhidrato de cocaína.

La investigación también relaciona a ‘Sinisterra’ con dos casos de incineración de vehículos de carga registrados en zona rural de Buenaventura: la quema de varias tractomulas en julio de 2025, en el sector El Gallinero, y la incineración de otra tractomula en mayo de 2026, en el corregimiento de Córdoba.

Los dos capturados fueron presentados ante un juez y recibieron medida de aseguramiento intramural.