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08 sep 2026 Actualizado 13:24

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Cali

Mujer trans fue asesinada con arma blanca en el centro de Cali

La víctima, de unos 35 años y conocida como ‘Mariposa’, fue atacada en vía pública. Investigan una posible riña con otra mujer trans

Muere una estudiante de 12 años en accidente de motocicleta en Toluviejo

Muere una estudiante de 12 años en accidente de motocicleta en Toluviejo

Muere una estudiante de 12 años en accidente de motocicleta en Toluviejo
Cali
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Una mujer trans, de aproximadamente 35 años, fue asesinada con un arma cortopunzante en la calle 24 con carrera 8, en el centro de Cali.

La víctima, que no ha sido identificada oficialmente, era conocida como ‘Mariposa’. Según información preliminar, habría sostenido una riña con otra mujer trans antes del ataque.

Este caso ocurrido en el barrio San Nicolás hizo parte de los cuatro hechos de muerte violenta registrados en Cali durante el lunes 7 de septiembre.

Entre estos también está la muerte de una niña de cinco años, quien recibió un disparo que presuntamente habría sido accidental mientras manipulaba un arma de fuego junto a su hermano de siete años, en el barrio San Marino.

Las autoridades investigan las circunstancias de ambos hechos para establecer responsabilidades.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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