Inter Palmira se juega ante Inter de Bogotá un partido clave en la Liga Femenina de Fútbol

Internacional Palmira afrontará hoy un partido determinante en sus aspiraciones de avanzar a las semifinales de la Liga BetPlay Femenina. El conjunto palmirano recibirá a Internacional de Bogotá, a partir de las 4:00 de la tarde, en el Estadio Rivera Escobar, por la quinta jornada de los cuadrangulares.

Ambos equipos llegan al compromiso con cuatro puntos en el Grupo A, por lo que el duelo será clave en la pelea por el segundo lugar y por uno de los dos cupos a las semifinales. Una victoria le permitiría al equipo vallecaucano dar un paso importante en sus aspiraciones de clasificación.

El ingreso al estadio Rivera Escobar será gratuito, como una invitación a la comunidad para acompañar al equipo y respaldar a las jugadoras en este compromiso decisivo. El asistente técnico de Internacional Palmira, Julián Tenorio, destacó la evolución del plantel durante los cuadrangulares y la confianza que han adquirido las jugadoras en esta etapa de la competencia.

“El equipo viene de menos a más. Creo que el equipo se ha tomado mucha confianza en esos cuadrangulares, donde vemos que las jugadoras han respondido y están haciendo buena competencia”, señaló Tenorio.

El integrante del cuerpo técnico también anticipó un partido disputado por la situación del grupo y resaltó la importancia de aprovechar la condición de local para quedarse con los tres puntos.

“Va a ser un partido muy disputado porque es un grupo que está muy cerrado, donde el que gane va a quedar en la segunda posición. Nosotros hoy, aquí en el Rivera Escobar, tenemos que marcar la diferencia para sacar los tres puntos”, afirmó.

Tenorio también aseguró que el plantel se encuentra en buenas condiciones para afrontar el compromiso y que el cuerpo técnico analizará la convocatoria definitiva para el encuentro.

Por su parte, la delantera Sara Caicedo destacó el trabajo del equipo y la preparación para afrontar un partido que puede marcar el rumbo de Internacional Palmira en los cuadrangulares.

Internacional Palmira buscará hacer valer su condición de local y quedarse con una victoria que le permita mantenerse en la pelea por la clasificación.