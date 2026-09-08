Vallecaucanos conquistan oro y dos platas en el Open Panamericano de Judo

El Open Panamericano de San Salvador reunió a 141 judocas de 16 países, entre 89 hombres y 52 mujeres, durante las competencias realizadas el 5 y 6 de septiembre en territorio salvadoreño. Colombia participó con ocho deportistas, entre ellos varios representantes del Valle del Cauca, que tuvieron protagonismo en el medallero nacional.

Los vallecaucanos Cindy Mera, Erika Lasso y Jhon Caicedo Sinisterra fueron protagonistas, donde Colombia conquistó dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Además, la delegación nacional terminó tercero en el medallero, por detrás de Brasil, que lideró con ocho oros, tres platas y cuatro bronces, y República Dominicana, segunda con dos oros, cuatro platas y cuatro bronces.

Los títulos nacionales fueron conseguidos por Ferney Ruiz Mesa, campeón de los -73 kilogramos, y la vallecaucana Cindy Mera, quien se quedó con el primer lugar en los -63 kg. Las preseas de plata llegaron gracias a los vallecaucanos Erika Lasso, en los -48 kg, y Jhon Caicedo Sinisterra, en los -90 kg, quienes alcanzaron las finales de sus respectivas divisiones.

Por su parte, Brigitte Carabalí completó la cosecha colombiana con el bronce en los +78 kg, mientras John Pérez Ruiz terminó quinto en los -81 kg, luego de avanzar hasta el combate por la medalla de bronce.

La competencia sirvió además como preparación para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Argentina. En la nómina colombiana para estas justas también aparecen las vallecaucanas Brenda Olaya, Wendy Golú y Francisco Balanta, además de los medallistas Erika Lasso, Cindy Mera y Jhon Caicedo Sinisterra.