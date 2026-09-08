Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 sep 2026 Actualizado 19:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Topes clave en UVT para declarar renta (año gravable 2025): patrimonio bruto, ingresos brutos y más

Los topes para la declaración de renta tienen en cuenta factores como ingresos, bienes, compras, consumos, consignaciones y transferencias del año anterior.

Declaración de renta 2026, junto a logo de la DIAN. Fotos: Getty Images y DIAN.

Declaración de renta 2026, junto a logo de la DIAN. Fotos: Getty Images y DIAN.

Declaración de renta 2026, junto a logo de la DIAN. Fotos: Getty Images y DIAN.
Añadir Caracol Radio en Google

La Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) avanza en la declaración de renta 2026 (año gravable 2025) para las personas naturales. De acuerdo con el calendario oficial, hasta el 26 de octubre de 2026, las personas naturales en Colombia deberán cumplir con los plazos establecidos.

Lea también: ¿Cuál es el límite de cotización en Colpensiones con la nueva reforma pensional? Así funcionará

Es crucial que quienes declaren renta realicen la declaración y el pago en las fechas límites para evitar sanciones. La entidad recordó que la declaración de renta es un trámite obligatorio anual, ya que le permite a la DIAN conocer los ingresos, gastos y patrimonio obtenidos por los colombianos durante el año gravable.

Teniendo en cuenta lo anterior, la DIAN establece cada año los topes tributarios para la declaración de renta, teniendo en cuenta factores como ingresos, bienes, compras, consumos, consignaciones y transferencias del año anterior.

Para este año, las personas que deben presentar su declaración correspondiente al año gravable 2025 serán las que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Topes clave en UVT para declarar renta

  • Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025.
  • Que su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, haya sido superior a 4.500 unidades de valor tributario (UVT): $224.096.000.
  • Que, en 2025, sus ingresos brutos hayan sido iguales o superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.
  • Que sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, hayan sido superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.
  • Que el valor total de sus compras y consumos, en 2025, haya sido superior a 1.400 UVT: $69.719.000.
  • Que, en 2025, el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras haya sido superior a 1.400 UVT: $69.719.000.
  • Tenga en cuenta que el valor de la UVT para el año 2025 es de $49.799.

¿Qué debe hacer para presentar su declaración de renta?

  1. Si va a presentar su declaración de renta por primera vez, inscríbase en el Registro Único Tributario (RUT).
  2. Si ya está inscrito (a) en el RUT y cambió de dirección, correo electrónico, número telefónico o actividad económica, debe actualizarlo.
  3. Su cuenta de usuario y firma electrónica deben estar habilitadas para acceder a los servicios en línea de la DIAN.
  4. Para ampliar esta información, diríjase a la sección Prepárese para la declaración y haga clic en el botón Valide su usuario, contraseña y firma electrónica.
  5. Ingrese al portal transaccional de la DIAN con su usuario y contraseña.
  6. Tenga listos los documentos necesarios para hacer su declaración. Para conocer estos documentos, diríjase a la sección ¿Cómo hacer su declaración?, ubicada en la parte superior, y haga clic en el botón Esto es lo que necesita para presentarla.
  7. Firme y presente electrónicamente su declaración. Si debe pagar un valor, hágalo antes de la fecha límite. Puede consultar los plazos aquí.

LINK OFICIAL: https://micrositios.dian.gov.co/renta-personas-naturales-ag-2025/todo-lo-que-usted-debe-saber-sobre-renta/

Calendario de la declaración de renta

Así quedó el calendario de la declaración de renta, según los últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT) y la fecha límite para declarar:

Septiembre

27 y 281 de septiembre del 2026
29 y 302 de septiembre del 2026
31 y 323 de septiembre del 2026
33 y 344 de septiembre del 2026
35 y 367 de septiembre del 2026
37 y 388 de septiembre del 2026
39 y 409 de septiembre del 2026
41 y 4210 de septiembre del 2026
43 y 4411 de septiembre del 2026
45 y 4614 de septiembre del 2026
47 y 4815 de septiembre del 2026
49 y 5016 de septiembre del 2026
51 y 5217 de septiembre del 2026
53 y 5418 de septiembre del 2026
55 y 5621 de septiembre del 2026
57 y 5822 de septiembre del 2026
59 y 6023 de septiembre del 2026
61 y 6224 de septiembre del 2026
63 y 6425 de septiembre del 2026
65 y 6628 de septiembre del 2026

Octubre

67 y 681 de octubre del 2026
69 y 702 de octubre del 2026
71 y 725 de octubre del 2026
73 y 746 de octubre del 2026
75 y 767 de octubre del 2026
77 y 788 de octubre del 2026
79 y 809 de octubre del 2026
81 y 8213 de octubre del 2026
83 y 8414 de octubre del 2026
85 y 8615 de octubre del 2026
87 y 8816 de octubre del 2026
89 y 9019 de octubre del 2026
91 y 9220 de octubre del 2026
93 y 9421 de octubre del 2026
95 y 9622 de octubre del 2026
97 y 9823 de octubre del 2026
99 y 0026 de octubre del 2026

Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir