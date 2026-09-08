Topes clave en UVT para declarar renta (año gravable 2025): patrimonio bruto, ingresos brutos y más

Declaración de renta 2026, junto a logo de la DIAN. Fotos: Getty Images y DIAN.

La Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) avanza en la declaración de renta 2026 (año gravable 2025) para las personas naturales. De acuerdo con el calendario oficial, hasta el 26 de octubre de 2026, las personas naturales en Colombia deberán cumplir con los plazos establecidos.

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Es crucial que quienes declaren renta realicen la declaración y el pago en las fechas límites para evitar sanciones. La entidad recordó que la declaración de renta es un trámite obligatorio anual, ya que le permite a la DIAN conocer los ingresos, gastos y patrimonio obtenidos por los colombianos durante el año gravable.

Teniendo en cuenta lo anterior, la DIAN establece cada año los topes tributarios para la declaración de renta, teniendo en cuenta factores como ingresos, bienes, compras, consumos, consignaciones y transferencias del año anterior.

Para este año, las personas que deben presentar su declaración correspondiente al año gravable 2025 serán las que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Topes clave en UVT para declarar renta

Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025.

a 31 de diciembre de 2025. Que su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, haya sido superior a 4.500 unidades de valor tributario (UVT): $224.096.000.

$224.096.000. Que, en 2025, sus ingresos brutos hayan sido iguales o superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.

hayan sido iguales o superiores a 1.400 UVT: $69.719.000. Que sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, hayan sido superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.

en 2025, hayan sido superiores a 1.400 UVT: $69.719.000. Que el valor total de sus compras y consumos , en 2025, haya sido superior a 1.400 UVT: $69.719.000.

, en 2025, haya sido superior a 1.400 UVT: $69.719.000. Que, en 2025, el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras haya sido superior a 1.400 UVT: $69.719.000.

haya sido superior a 1.400 UVT: $69.719.000. Tenga en cuenta que el valor de la UVT para el año 2025 es de $49.799.

¿Qué debe hacer para presentar su declaración de renta?

Si va a presentar su declaración de renta por primera vez, inscríbase en el Registro Único Tributario (RUT). Si ya está inscrito (a) en el RUT y cambió de dirección, correo electrónico, número telefónico o actividad económica, debe actualizarlo. Su cuenta de usuario y firma electrónica deben estar habilitadas para acceder a los servicios en línea de la DIAN. Para ampliar esta información, diríjase a la sección Prepárese para la declaración y haga clic en el botón Valide su usuario, contraseña y firma electrónica. Ingrese al portal transaccional de la DIAN con su usuario y contraseña. Tenga listos los documentos necesarios para hacer su declaración. Para conocer estos documentos, diríjase a la sección ¿Cómo hacer su declaración?, ubicada en la parte superior, y haga clic en el botón Esto es lo que necesita para presentarla. Firme y presente electrónicamente su declaración. Si debe pagar un valor, hágalo antes de la fecha límite. Puede consultar los plazos aquí.

LINK OFICIAL: https://micrositios.dian.gov.co/renta-personas-naturales-ag-2025/todo-lo-que-usted-debe-saber-sobre-renta/

Calendario de la declaración de renta

Así quedó el calendario de la declaración de renta, según los últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT) y la fecha límite para declarar:

Septiembre

27 y 28 1 de septiembre del 2026 29 y 30 2 de septiembre del 2026 31 y 32 3 de septiembre del 2026 33 y 34 4 de septiembre del 2026 35 y 36 7 de septiembre del 2026 37 y 38 8 de septiembre del 2026 39 y 40 9 de septiembre del 2026 41 y 42 10 de septiembre del 2026 43 y 44 11 de septiembre del 2026 45 y 46 14 de septiembre del 2026 47 y 48 15 de septiembre del 2026 49 y 50 16 de septiembre del 2026 51 y 52 17 de septiembre del 2026 53 y 54 18 de septiembre del 2026 55 y 56 21 de septiembre del 2026 57 y 58 22 de septiembre del 2026 59 y 60 23 de septiembre del 2026 61 y 62 24 de septiembre del 2026 63 y 64 25 de septiembre del 2026 65 y 66 28 de septiembre del 2026

Octubre