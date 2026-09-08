Marco Rubio llegó a Colombia: secretario de Estados Unidos se reunirá con De la Espriella

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó en Colombia este martes 8 de septiembre en Barranquilla para sostener una reunión con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aproximadamente a las 2:00 p.m. en la sede alterna del Palacio Presidencial.

Mario Rubio bajó del avión presidencial con personal diplomático del país americano y fue recibido en alfombra roja y en calle de honor por los integrantes de la Escuela Naval.

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Si bien se estipula que el secretario no realice ninguna rueda de prensa antes de la reunión con el mandatario colombiano, se espera que, tras terminar la reunión, se dirija a los medios para dar algunas declaraciones.

En recepción del Rubio estuvo el Ministro de Relaciones Exteriores Omar Bula Escobar; el Gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Por otro lado, se tiene previsto que la esposa de Rubio, Jeanette Dousdebes, visite el Museo de Carnaval; por esta razón, se realizaron cierres viales en la ciudad.

Para garantizar la seguridad del secretario de Estados Unidos, se realizó una articulación con las diferentes autoridades.

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