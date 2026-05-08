DIAN aclara que las tarjetas de crédito de contribuyentes NO son embargables: activos que SÍ lo son

Persona con tres tarjetas de crédito y un computador. (Foto: Getty Images) / Thinnapob

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de un comunicado oficial, desmintió supuestos embargos a tarjetas de crédito de contribuyentes. De acuerdo con la entidad, en el marco de los procesos de cobro coactivo, las tarjetas de crédito no son objeto de embargo.

En otras palabras, el proceso de cobro coactivo solo recae sobre bienes que forman parte del patrimonio del deudor.

¿Por qué no son embargables?

Según explicó la DIAN, la razón fundamental por la cual las tarjetas de crédito no son embargables radica en su naturaleza, debido a que estas no constituyen depósitos de dinero propiedad del contribuyente. Por el contrario, son mecanismos de financiación que las entidades financieras otorgan a sus clientes, y los cupos de crédito pertenecen al banco emisor.

Lista de activos que sí son embargables por la DIAN

En el desarrollo de los procesos de cobro coactivo por obligaciones tributarias en mora, exigibles y previamente determinadas, la DIAN sí puede decretar medidas cautelares sobre activos embargables del deudor.

A continuación, detallamos los activos que sí pueden ser embargados y las excepciones vigentes para 2026:

Cuentas bancarias: Depósitos de dinero que el contribuyente posee en entidades financieras.

Depósitos de dinero que el contribuyente posee en entidades financieras. CDTs (Certificados de Depósito a Término): Inversiones a plazo fijo que representan un activo del contribuyente.

(Certificados de Depósito a Término): Inversiones a plazo fijo que representan un activo del contribuyente. Depósitos: Otros tipos de depósitos de dinero o valores.

Otros tipos de depósitos de dinero o valores. Cuentas por cobrar: Derechos de cobro que el contribuyente tiene sobre terceros.

Bienes muebles e inmuebles: Propiedades como vehículos, maquinaria, casas, apartamentos, terrenos, entre otros.

Propiedades como vehículos, maquinaria, casas, apartamentos, terrenos, entre otros. Vehículos automotores y otros bienes sujetos a registro.

y otros bienes sujetos a registro. Acciones y títulos valores: Participaciones en empresas o instrumentos financieros.

Participaciones en empresas o instrumentos financieros. Salarios y pensiones: Con los límites y proporciones legales establecidos por la ley laboral.

Montos inembargables

Cuentas de ahorro: Para personas naturales, el límite de inembargabilidad es de 25 SMLMV (aproximadamente $55,099,308 COP para el periodo vigente hasta septiembre de 2026) en la cuenta más antigua.

Vivienda familiar: Bienes afectados con patrimonio de familia inembargable o afectación a vivienda familiar.

Mínimo vital: El salario mínimo y las prestaciones sociales según lo previsto en la ley.

Desde la DIAN explicaron que las medidas cautelares se aplican bajo un procedimiento administrativo formal y con sustento legal conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario y con pleno cumplimiento del debido proceso: “Estas actuaciones no son automáticas, indiscriminadas ni de aplicación masiva a la ciudadanía y requieren el cumplimiento de las etapas legales correspondientes dentro del proceso de cobro“.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales recomienda a los contribuyentes no dejar los trámites para último momento. En este orden de ideas, es indispensable organizar la información contable, verificar los datos del NIT y utilizar los servicios digitales disponibles; son pasos clave para cumplir sin contratiempos.

Por último, la DIAN reiteró la importancia de consultar la información a través de sus canales oficiales.