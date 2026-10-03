Llamas y humo en una instalación de Aramco al sur de la capital saudita

Flames burn at a facility belonging to Saudi oil giant Aramco south of Riyadh on October 3, 2026. The circumstances remained unclear but in recent weeks Aramco, majority-owned by the Saudi state, has come under attack from the Houthi authorities targeting the kingdom as part of the war in Yemen where Riyadh is backing the internationally recognised government. An AFP journalist reported seeing fire engines attempting to extinguish a blaze at the energy giant's Riyadh refinery, located south of the capital, while ambulances and police vehicles were stationed near the facility. (Photo by AFP) / / -

Llamas y una densa columna de humo se elevaban este sábado sobre una instalación del gigante petrolero saudita Aramco, situada al sur de Riad.

Por el momento, se desconocen las circunstancias del incidente. En las últimas semanas Aramco, controlada mayoritariamente por el Estado saudita, ha sido blanco de ataques del movimiento proiraní de los hutíes de Yemen.

Los hutíes han intensificado sus acciones contra el reino en el marco de la guerra en Yemen, donde Riad respalda al gobierno reconocido internacionalmente.

Aramco es la empresa emblemática de la economía saudita y una de las mayores compañías del mundo por capitalización bursátil.

El mes pasado, los hutíes afirmaron haber lanzado ataques contra “sitios sensibles” en Riad y contra instalaciones de Aramco en la ciudad portuaria saudita de Yanbu.

En agosto también reivindicaron ataques contra un aeropuerto y una instalación de Aramco en la región meridional saudita de Najrán.

En julio, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y atacaron petroleros sauditas en el mar Rojo.

Yemen, uno de los países más pobres del mundo, lleva más de una década sumido en una guerra civil.

Este sábado, corresponsales de la AFP informaron de fuertes explosiones en la capital yemení, Saná, mientras los hutíes denunciaban bombardeos en la zona por parte de fuerzas leales al gobierno respaldado por Arabia Saudita.