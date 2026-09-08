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Tatyana Orozco sería la nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

En las próximas horas se anunciaría de manera oficial a Tatyana Orozco como la nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Orozco llegaría al cargo gremial tras consolidarse como la candidata que recibió el apoyo del Gobierno de Abelardo de la Espriella y la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Trayectoria profesional de Tatyana Orozco

La que sería la nueva presidenta de CCI es economista egresada de la Universidad de Los Andes y cuenta con una especialización en Mercadeo de la Universidad del Norte. Asimismo, obtuvo una maestría en Gerencia del Desarrollo en la London School of Economics.

En el campo profesional, Orozco ocupó altos cargos en el gobierno de Juan Manuel Santos, liderando tanto el Departamento Nacional de Planeación (DNP) como el Departamento de Prosperidad Social (PS).

Además, se ha desempeñado como investigadora económica en Fundesarrollo, un centro de investigación económica y social en el Caribe colombiano. También ocupó el cargo de secretaria técnica del Comité Intergremial e Interempresarial del Atlántico y fue coordinadora del programa de economía de la Universidad del Norte.

Durante 10 años, dirigió la Fundación ProBarranquilla, entidad encargada de atraer inversión nacional y extranjera al Departamento del Atlántico, actuando a la vez como Agencia de Desarrollo Local.

Declinación de Carolina Soto a la CCI

La eventual designación de Orozco se produce tras conocerse la declinación de Carolina Soto Losada. Según manifestó Soto, la decisión obedeció a la oposición que generó en varios sectores del Gobierno Nacional.

Soto reconoció que la Cámara “representa un sector fundamental de la economía”, por lo que necesita “trabajar de forma coordinada con el Estado, esto es, con el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y las empresas públicas”.

Conviene mencionar que el nombramiento de Soto se había dado por consenso de la Junta Directiva de la CCI en reemplazo de María Consuelo Araújo. Araújo había presentado su renuncia voluntaria e irrevocable para asumir la Embajada de Colombia en Estados Unidos.

En un comunicado inicial, la Junta Directiva del gremio había señalado que “su designación representa una garantía de continuidad y estabilidad institucional para la CCI, así como una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo del gremio en beneficio del sector de la infraestructura del país”.

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