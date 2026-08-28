‘Desnombramientos’ y relación del Gobierno con los gremios

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En Hora 20, los panelistas analizaron la renuncia de Carolina Soto a la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la relación del Gobierno con los gremios.

Los panelistas invitados a Hora 20, analizaron los nombramientos que se han caído durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, las tensiones con el sector privado tras la renuncia de Carolina Soto a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la relación que tendrá el Ejecutivo con los gremios y la reciente radicación del nuevo Presupuesto General de la Nación.

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Esto dijeron los panelistas

José David Riveros, exsecretario de Gobierno de Bogotá, consultor y abogado, consideró que si bien los gremios deben tener buena relación con el Gobierno, también juegan un rol importante para la sociedad civil. “De alguna manera buscan hacerle un control al Gobierno dentro del gremio”, sostuvo.

De hecho, recordó que el sector privado le hizo un control clave al gobierno Petro en términos democráticos.

“Los gobiernos deben incluir nuevas personas con el propósito de que la gobernabilidad sea más fácil. El nombramiento de Carolina Soto era clave para crear puentes del Gobierno hacia el sector privado, una oportunidad perdida”, expresó Riveros.

También se refirió al ‘desnombramiento’ de Hanna Escobar en el Ministerio de Salud. “Hanna Escobar fue altamente crítica en el gobierno anterior, pero salió del Gobierno por diferencias. Abelardo de la Espriella se está quedando corto en sus nombramientos; puede llegar a un nivel de sectarismo muy preocupante”, puntualizó.

Maria Teresa Ronderos, periodista, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y columnista, aseguró que Carolina Soto no debería ser juzgada por su relación con el exministro de Educación Alejandro Gaviria. “A la CCI, le faltó firmeza y al Gobierno le sobró exceso de sensibilidad. Se perdió de una gran persona como lo es Carolina Soto” advirtió Ronderos.

“El gobierno siempre ha influido en los gremios. Más allá del posible error del CCI, nunca se imaginaron que pudiera haber semejante reacción. El Gobierno tendrá que revisar su nivel de extremismo o radicalización frente a las personas cercanas con el gobierno Petro o posiciones opuestas“, explicó Ronderos.

Adicionalmente, sostuvo que los votantes de Abelardo de la Espriella no son una masa homogénea desde una perspectiva ideológica. “El Gobierno cree que sus votantes se alinean a sus valores, pero realmente varios votaron en contra de un líder radical. No se pueden dar el lujo de hacer una ‘purga ideológica’, Petro empezó con ideas amplias y terminó siendo demasiado extremista”, puntualizó.

Santiago Castro, representante a la Cámara del Centro Democrático y expresidente de Asobancaria, señaló que la CCI es clave para la reconstrucción tras el terremoto.

“Sabiendo que el Gobierno estará tan involucrado en el sector de infraestructura, para la reconstrucción, del Valle, Armenia y Chocó. Se debió hacer un sondeo del sector y otros actores para el nombramiento de Carolina Soto”, indicó el congresista.

También matizó el tema de los ‘desnombramientos’. “Es diferente ser contratista para un trabajo específico y otra cosa es ser un alto directivo o Secretario General. Debe haber una sanción por no considerar a algunos funcionarios por sus ideologías u orientaciones sexuales”, advirtió Castro.

Lucas Durán, integrante del centro de activismo y litigio estratégico De Cara Al Futuro y militante del partido Salvación Nacional, consideró que el nombramiento en la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) no debería ser despolitizado.

“El Gobierno debe estar alineado con los gremios, pero el gremio también con el Gobierno. No hubo consenso frente al nombramiento, pero tampoco un consenso interno en el CCI”, opinó Durán.

Además, defendió la posición del gobierno actual frente a los nombramientos que decidió reversar. “El actual Gobierno no quiere cometer los mismos errores de Iván Duque o Petro. Busca impedir que el ‘petrosantismo’ se encauce. El Gobierno de Juan Manuel Santos tuvo gran amplitud ideológica; la gran mayoría se alineó con el gobierno de Gustavo Petro”, apuntó Durán.