Incendio cerca a conjuntos residenciales en Soacha: habitantes tuvieron que evacuar

Cundinamarca

En la noche de este lunes 6 de abril se presentó un incendio de gran magnitud en el sector de Maiporé, muy cerca a conjuntos residenciales.

Debido a la fuerza de la conflagración, los habitantes de este sector tuvieron que ser evacuados Por su seguridad.

Los Bomberos de Cundinamarca atendieron esta emergencia que imágenes muestran cómo un monte se prende en llamas. Lograron controlar el incendio e hicieron un monitoreo para evitar que se propagara por más metros.

Alcalde de Soacha se pronunció

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, confirmó que esta conflagración se presentó en la comuna 1 Balcones del Sol del municipio.

“Gracias a la rápida reacción de nuestro Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. La emergencia se atendió con éxito“, señaló.

Los daños no fueron estructurales en las viviendas y tampoco hubo personas lesionadas. Las causas de este incendio no se han determinado

El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier quema o acto que ponga en riesgo la vía de las personas.