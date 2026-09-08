Más de 400 familias campesinas reciben reservas de agua para enfrentar futuras sequías

Colombia

Más de 400 familias campesinas de las provincias de Ubaté, en Cundinamarca, y Chiquinquirá, en Boyacá, cuentan ahora con sistemas de reserva hídrica para prepararse ante posibles temporadas de sequía.

La entrega fue realizada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) como parte de la Ruta de Preparación Climática, una estrategia que busca fortalecer la capacidad de las comunidades para afrontar los efectos de la variabilidad y el cambio climático.

Tanques para almacenar agua lluvia

En total, fueron entregados 415 sistemas de reserva hídrica, con capacidades de 500 y 1.000 litros. Estos dispositivos permiten almacenar agua captada de la lluvia y disponer de ella cuando sea necesario.

El recurso puede ser utilizado para diferentes actividades en las fincas, entre ellas:

Riego de cultivos y huertas.

Actividades pecuarias.

Limpieza y labores domésticas.

Otras necesidades básicas de las familias productoras.

De acuerdo con la CAR, un sistema de 1.000 litros puede garantizar aproximadamente 20 días de riego para una huerta casera de 25 metros cuadrados, en un clima medio y con un consumo estimado de 50 litros diarios mediante un sistema de goteo.

Una medida frente a la variabilidad climática

La iniciativa busca reducir la vulnerabilidad de las familias productoras ante los periodos de escasez de agua y contribuir a la continuidad de sus actividades agrícolas.

Nidia Riaño, subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR Cundinamarca, explicó que la estrategia busca llevar herramientas de preparación directamente a las comunidades.

“A través de esta estrategia estamos descentralizando la gestión del recurso hídrico, logrando que los campesinos puedan mantener sus ciclos de siembra y consumo básicos durante los periodos de escasez térmica. Se trata de brindarles herramientas concretas para prepararse frente a los efectos de la variabilidad y el cambio climático”.