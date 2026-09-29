Bogotá desprotege a las víctimas de violencia: solo una comisaría atiende 24/7, Concejo denuncia

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante del Pacto Histórico, Rocio Dussan, denunció que las comisarías de familia en la ciudad no estarían prestando un servicio adecuado para las miles de víctimas de violencia intrafamiliar. Aseguró que de las 35 sedes, solo una, la ubicada en la Localidad de Los Mártires, atiende 24 horas y siete días de la semana; lo que dejaría desprotegidos a quienes requieren atención los fines de semana, el periodo en el que más casos de violencia intrafamiliar se reportan.

Según el distrito la línea ‘Una Llamada de Vida’, el sistema de la Secretaría de Integración Social que permite solicitar medidas de protección provisionales en casos de violencia intrafamiliar o de género, pasó de 6.280 llamadas en 2024 a 11.364 en 2025, y en apenas el primer semestre de 2026 ya registra 6.683, que según la concejal evidencia una demanda de auxilio que las sedes físicas no están absorbiendo.

HALLAZGOS PRESUPUESTALES

El proyecto para fortalecer las comisarías tiene un presupuesto de $9.737 millones para 2026, pero a junio solo se ejecutó el 31%. Esto deja $4.522 millones congelados, registrando cero pesos invertidos en chalecos de protección y cómputo para 15 nuevos equipos de atención. Para la concejala Dussán, esta subejecución y opacidad institucional agrava la crisis en Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, Engativá y Kennedy, localidades que concentran el mayor número de víctimas en la ciudad.

FALTA DE MOBILIARIO PARA FUNCIONARIOS

Entre la denuncia fueron reveladas varias imágenes de cómo trabajan al interior de las comisarías de familia: sillas dañadas y hasta plagas de animales como palomas y ratas, son con lo que lidian los funcionarios de las sedes.

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Desde el Concejo aseguran que citarán al distrito a un debate de control político, además, de realizar un llamado directo a los entes de control: Personería de Bogotá, la Contraloría de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación, para que investiguen de manera urgente las fallas de cobertura en las Comisarías de Familia