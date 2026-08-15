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15 ago 2026 Actualizado 18:12

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Cartagena

Carro se volcó y terminó en una cuneta cerca al peaje de Ceballos

El accidente fue atendido por unidades del DATT

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Un vehículo terminó dentro de un caño luego de protagonizar un accidente en el corredor de carga de Cartagena, en un punto cercano al antiguo peaje de Ceballos.

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El siniestro ocurrió cuando un automóvil Renault gris, de placas UGH-180, se desplazaba por esta vía y, por circunstancias que son materia de investigación, terminó fuera de la zona destinada para la circulación de vehículos.

La trayectoria del automotor culminó a un costado de la carretera, donde cayó y quedó recostado sobre uno de sus lados dentro del cuerpo de agua. La escena generó alarma entre conductores y transeúntes que se encontraban en el sector.

Tras conocerse el caso, personal del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, acudió al lugar para atender la emergencia y realizar las primeras verificaciones relacionadas con el accidente.

Por ahora, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre las condiciones en las que se encontraba el conductor ni sobre posibles personas afectadas.

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