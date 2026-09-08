Bogotá decreta tres días de duelo por la muerte de Liliana Caballero, reconocida funcionaria pública
Las banderas de Bogotá en las instituciones públicas serán izadas a media asta.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decretó tres días de duelo en la ciudad por el fallecimiento de Liliana Caballero Durán, el pasado 6 de septiembre.
Con esta decisión, la Alcaldía rinde homenaje a la servidora pública quien se destacó por su trabajo “en una administración pública eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía”.
Durante estos tres días de duelo, las instituciones públicas del Distrito izarán la bandera de Bogotá a media asta para rendirle homenaje a su memoria.
La administración precisó que no se van a suspender las labores públicas y los trabajadores continuarán desarrollando sus funciones con normalidad.
La Alcaldía de Bogotá extiende sus condolencias y su solidaridad a la familia, allegados y amigos de de Liliana Caballero Durán, asimismo reconoce el legado que dejó al servicio público de la ciudad y del país.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....