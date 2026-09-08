Bogotá decreta tres días de duelo por la muerte de Liliana Caballero, reconocida funcionaria pública

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decretó tres días de duelo en la ciudad por el fallecimiento de Liliana Caballero Durán, el pasado 6 de septiembre.

Con esta decisión, la Alcaldía rinde homenaje a la servidora pública quien se destacó por su trabajo “en una administración pública eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía”.

Durante estos tres días de duelo, las instituciones públicas del Distrito izarán la bandera de Bogotá a media asta para rendirle homenaje a su memoria.

La administración precisó que no se van a suspender las labores públicas y los trabajadores continuarán desarrollando sus funciones con normalidad.