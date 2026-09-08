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08 sep 2026 Actualizado 17:50

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Bogotá decreta tres días de duelo por la muerte de Liliana Caballero, reconocida funcionaria pública

Las banderas de Bogotá en las instituciones públicas serán izadas a media asta.

Bogotá
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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decretó tres días de duelo en la ciudad por el fallecimiento de Liliana Caballero Durán, el pasado 6 de septiembre.

Con esta decisión, la Alcaldía rinde homenaje a la servidora pública quien se destacó por su trabajo “en una administración pública eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía”.

Durante estos tres días de duelo, las instituciones públicas del Distrito izarán la bandera de Bogotá a media asta para rendirle homenaje a su memoria.

La administración precisó que no se van a suspender las labores públicas y los trabajadores continuarán desarrollando sus funciones con normalidad.

La Alcaldía de Bogotá extiende sus condolencias y su solidaridad a la familia, allegados y amigos de de Liliana Caballero Durán, asimismo reconoce el legado que dejó al servicio público de la ciudad y del país.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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