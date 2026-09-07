Tres homicidios en el Quindío durante este fin de semana: autoridades refuerzan operativos

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Armenia

Durante este fin de semana se registraron tres homicidios en el departamento, en los municipios de La Tebaida, Quimbaya y Génova, respectivamente.

El primer caso se registró el sábado 5 de septiembre, donde en el barrio La Estación del municipio de La Tebaida fue asesinada con arma de fuego una persona identificada como Luis David Salazar Segura, conocida como alias ‘Piraña’.

De acuerdo con la Policía, la víctima registraba antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y presuntamente era dinamizador de estupefacientes en el sector de La Carrilera y barrio La Estación.

El mismo día se registró otro hecho sicarial, pero en el municipio de Quimbaya, donde fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como Cristián David Ruíz Mosquera, conocido con el alias ‘Veneno’.

De acuerdo a indagaciones preliminares de las autoridades, la víctima habría salido del municipio hace aproximadamente unos tres años y regresó el pasado mes de agosto.

Finalmente, el otro homicidio se presentó en el municipio de Génova el día domingo 6 de septiembre, donde resultó lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego un hombre de 37 años de edad, quien fallece en el lugar a causa de las lesiones.

Las autoridades informaron que la persona fue identificada como Gustavo Adolfo Cartagena Rodas, un habitante en condición de calle y consumidor de estupefacientes, quien tenía registros por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2022, 2025 y 2026.

Operativo en el municipio de Pijao

De otro lado, en el municipio de Pijao se llevó a cabo un operativo de la Policía donde fueron incautados radios de comunicación, estupefacientes y celulares.

El coronel Gustavo Morales, comandante encargado de la Policía del departamento, informó que realizaron una diligencia de allanamiento a un inmueble ubicado en el barrio Fundadores, en el sector La Playita, donde fueron halladas 125 dosis de base de coca, una cámara, tres celulares, 120 mil pesos en efectivo y cinco radios de comunicación.

Destacó que allí fue capturado alias ‘El Anciano’, quien sería dinamizador de estupefacientes y contaba con antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, lesiones personales, acceso carnal violento y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Es de anotar que ya son 148 homicidios en el departamento en lo corrido de este año.