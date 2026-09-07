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07 sep 2026 Actualizado 20:53

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Se anunció la producción de un nuevo documental sobre el caso de Valentina Trespalacios

“La docuserie, que recién finalizó la producción, contará con testimonios, documentos y material de archivo que permitirán una comprensión más profunda del caso”, dice el comunicado.

Valentina Trespalacios - Facebook Valentina Trespalacios

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Este lunes se reveló la producción de un nuevo documental sobre el caso de Valentina Traspalacios.

¿Cómo será el documental sobre el caso de Valentina Traspalacios?

“La docuserie, que recién finalizó producción, contará con testimonios, documentos y material de archivo que permitirán una comprensión más profunda del caso, el desarrollo de la investigación y las distintas dimensiones sociales y judiciales, que culminó con una sentencia de 42 años de prisión contra John Poulos por el feminicidio de Valentina Trespalacios”, dice el comunicado.

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Caso Valentina Trespalacios

El cuerpo sin vida de Trespalacios fue hallado el 22 de enero de 2023 por un reciclador en un barrio de Fontibón, envuelto en una bolsa de basura.

Cuatro días después, Medicina Legal reveló que la causa de la muerte de Trespalacios fue asfixia por estrangulamiento.

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El ciudadano estadounidense John Poulos, que había huido con destino a Turquía, fue capturado el 25 de enero en Panamá y deportado a Colombia.

El 1.º de febrero, Poulos fue enviado a la cárcel La Picota en Bogotá.

¿Qué otras producciones sobre el caso se están realizando?

Recientemente se conoció la noticia de la producción de una película sobre el caso de Traspalacios, que será protagonizada por la actriz María José Vargas.

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