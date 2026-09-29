Se estrenó el primer tráiler del nuevo documental del actor Matthew Perry: ¿Cuándo y dónde verlo?

Este martes se estrenó el primer tráiler de “The One About Matthew Perry”, el documental sobre la fallecida estrella de la serie de televisión “Friends”.

¿Qué se puede ver en el primer tráiler?

El tráiler de dos minutos narra la experiencia de Perry con la fama y cómo se dio cuenta de que esta no era, en realidad, todo lo que él deseaba.

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¿Qué testimonios se muestran en el documental?

A través de testimonios de su hermana Mia Perry Bowick y de otros amigos cercanos, así como de fotografías y vídeos inéditos del archivo privado de la familia Perry, la serie de tres partes explora su trayectoria como querido actor y cómico, al tiempo que revela detalles sobre su prolongada lucha contra el consumo de drogas y sus intentos por lograr la sobriedad.

Además del testimonio de Perry Bowick, la serie incluirá relatos y recuerdos de primera mano de los amigos de Perry, David Pressman y Roger Castillo, así como de varias de sus exnovias.

También se presentarán nuevas entrevistas con colaboradores sobre sus inicios en las comedias de situación y su posterior trayectoria en televisión y cine; entre ellas, se incluirá un relato directo sobre la audición de Perry para “Friends” y la creación del personaje de Chandler Bing, narrado por el expresidente de la NBC, Warren Littlefield, y el guionista de la primera temporada, Jeff Strauss.

Asimismo, se ofrecerán nuevos testimonios de primera mano sobre su proceso de adicción y de recuperación, compartidos por las personas más cercanas a él.

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¿Cuándo y dónde se estrenará?

El documental llegará a Netflix el 27 de octubre de 2026.

Su estreno coincide con el tercer aniversario de la muerte de Perry.