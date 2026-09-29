Sylvester Stallone reaccionó a la película biográfica sobre “Rocky”: “Todavía no estoy muerto”.

El actor y cineasta estadounidense Sylvester Stallone reaccionó a la nueva película biográfica “I Play Rocky”, que narra el desarrollo y la producción de la película “Rocky” de 1976.

¿Qué dijo Sylvester Stallone sobre la película “I Play Rocky”?

Durante una charla en el 92NY el lunes para promocionar sus nuevas memorias, “The Steps”, Stallone admitió que, al principio, tuvo sentimientos encontrados: “Pensaba: ‘Todavía no estoy muerto. ¿No nos estamos adelantando un poco?’”.

Luego vio un video del actor que lo interpreta, Anthony Ippolito: “De hecho, al principio creí que era yo; había un par de ángulos. Me dirigí a mi hija y le dije: ‘Es increíble’”.

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La estrella subrayó que no tiene “nada que ver” con la película, dirigida por Peter Farrelly, conocido por las comedias románticas: “Tontos y más tontos”, “Amor ciego”, “Irene, yo y mi otro yo”, “Loco por Mary” y la comedia dramática “Green Book: Una amistad sin fronteras”.

“Dije: ‘Simplemente me sentaré a mirar’. Hablé con el chico. Le dije: ‘Si tienes alguna pregunta, aquí estoy’, y eso fue todo. Pero lo hicieron todo por su cuenta”.

“Me quedo pensando: ‘¿Hablo así?’. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo”, comentó Stallone en tono de broma al ver la interpretación de Ippolito.

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¿Qué siente al verse en pantalla?

En otro momento de la conversación, Stallone habló sobre lo que siente al ver las películas de “Rocky” hoy en día y reveló que está intentando convencer a Amazon para que le permita hacer un nuevo montaje de “Rocky V” de 1990, película que califica como “una espina clavada”.

“Me molesta muchísimo porque sé que levanté el pie del acelerador”, dijo, señalando que debería haberla dirigido él mismo y que “debería haber sido más consciente de no intentar parecer ‘cool’ ante el público”.

Bromeó diciendo que, si logra hacer un nuevo montaje, “no será una maravilla. Será aceptable”.

¿Qué problemas tuvo al transformarse en “Rocky”?

En una reciente entrevista con The New York Times, Stallone reveló que se volvió bulímico tras transformarse para “Rocky” y habló abiertamente del terrible precio que pagó por el uso de esteroides.