Fenalco Santander pide reglas claras antes de pagar valorización por anillo vial externo

Bucaramanga

Horas después de que la gobernación de Santander haya reiterado que considera el cobro de valorización para financiar la construcción del anillo vial externo metropolitano entre Piedecuesta y Girón, se produjo la reacción de los comerciantes agremiados en Fenalco. Piden reglas claras antes de establecer el esquema que implicará una obligación adicional a los impuestos que ya existen para los finqueros y empresarios de veredas como Chocoíta y Palogordo.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Fenalco Santander “reconoce la importancia estratégica del Anillo Vial Externo Metropolitano para mejorar la movilidad, la conectividad con el aeropuerto y la competitividad de Girón, Floridablanca, Piedecuesta y el área metropolitana”, pero advierte que “cualquier respaldo a su financiación mediante valorización debe estar condicionado a información completa, reglas transparentes y garantías para los empresarios y propietarios involucrados”.

Los comerciantes agremiados destacan que “el principal reto no es técnico, sino financiero y administrativo. Todavía se encuentra pendiente la culminación del estudio de factibilidad, que deberá definir:

* Los predios que recibirían un beneficio directo.

* La metodología para calcular dicho beneficio.

* La capacidad de pago de cada propietario.

* Los valores individuales y las condiciones de cobro.

* El cronograma definitivo de ejecución".

El gremio de los comerciantes advierte que “antes de definir la valorización como mecanismo principal de financiación, es necesario conocer:

* La meta exacta de recaudo.

* El número y tipo de predios involucrados.

* Los plazos, intereses y facilidades de pago.

* Las fuentes alternativas de cofinanciación.

* El manejo de posibles sobrecostos.

* El cronograma de disponibilidad y ejecución de los recursos".

Fenalco concluye luego de varias consideraciones: “Sí al desarrollo de la infraestructura, pero con información completa, participación efectiva, capacidad de pago comprobada y protección de la sostenibilidad empresarial”.

La gobernación de Santander aclara que tiene asegurados $480.000 millones para financiar el proyecto lo cual equivale al 67,6% del presupuesto tasado para construir una de las dos unidades funcionales.

De acuerdo con las autoridades departamentales, faltan unos $230.000 millones que se recogerían mediante el mecanismo de la valorización para lograr la conexión entre El Buey y la vereda Chocoita en Girón".