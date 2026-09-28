Acueducto de Bucaramanga descarta racionamiento: embalse permitiría cubrir cuatro meses de sequía

Bucaramanga y su área metropolitana no tienen, por ahora, una alerta de racionamiento de agua. El Acueducto Metropolitano mantiene el monitoreo de las fuentes y asegura que, incluso si la sequía llegara a afectarlas, el embalse podría respaldar el suministro durante cuatro meses.

“El monitoreo que nosotros estamos haciendo no nos da una alerta inminente frente a un tema de racionamiento”, dijo Juan Carlos Suárez Muñoz, gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

El embalse es el respaldo que tiene el acueducto si disminuye la capacidad de las fuentes que abastecen al área metropolitana. Según Suárez, podría suplir el suministro durante cuatro meses de manera autónoma ante un escenario de sequía, mientras las fuentes se recuperan.

“Hoy no hay racionamiento. En caso de un impacto sobre las fuentes, pudiéramos suplirlo durante cuatro meses mientras se recupera la fuente”, explicó.

Por ahora, ese respaldo no ha sido necesario. El Acueducto asegura que el seguimiento permanente de las fuentes no muestra una afectación que obligue a restringir el servicio.

Los recientes incendios forestales tampoco han generado, hasta ahora, afectaciones sobre las zonas que el Acueducto conserva para proteger las fuentes de agua. En estos terrenos hay frailejones y otra vegetación que, según Suárez, contribuye a la producción de agua.

Durante el último incendio, que requirió más de seis días de atención, los guardabosques del Acueducto apoyaron las labores y construyeron barreras para impedir que el fuego llegara hasta los predios protegidos.

“Hoy no tenemos ningún impacto fuerte o de emergencia sobre las fuentes. Nosotros monitoreamos las fuentes de manera permanente y estamos tranquilos por el momento frente a la capacidad de suministro”, aseguró Suárez.

Mientras tanto, el acueducto descarta un escenario inminente de racionamiento para Bucaramanga y su área metropolitana.