Autoridades investigan la muerte de un líder social en zona rural de Mongua

La Alcaldía convocó un consejo extraordinario de seguridad con Policía, Ejército y Fiscalía para esclarecer el caso

Mongua

Las autoridades investigan las circunstancias en las que murió Ernesto Gómez, un adulto mayor, campesino y reconocido líder social del municipio de Mongua, cuyo cuerpo fue encontrado entre la noche del sábado y el amanecer del domingo en su vivienda, ubicada en la vereda Dulce.

El alcalde de Mongua, Miguel Serrano, confirmó el caso y señaló que, de acuerdo con las primeras informaciones, el cuerpo presentaba aparentes signos de violencia, por lo que el levantamiento fue realizado por personal del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI.

“Desafortunadamente, entre la noche del sábado y el amanecer del domingo se presentó la muerte del señor Ernesto Gómez, una persona adulta mayor, campesino y trabajador”, explicó.

El alcalde indicó que el cuerpo fue trasladado para la respectiva necropsia, procedimiento que permitirá establecer las causas y circunstancias de la muerte. Entre las hipótesis que se investigan está la posibilidad de que el hecho haya ocurrido durante un hurto en la vivienda.

“Según parece, pudo haberse tratado de un hurto en su lugar de habitación, donde le provocaron la muerte, al parecer de forma violenta, a este gran amigo y líder social del municipio de Mongua”, manifestó.

Ante este hecho, la Administración Municipal convocó para este martes un consejo extraordinario de seguridad, con participación de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, con el propósito de analizar lo ocurrido y definir medidas para fortalecer la seguridad, especialmente en la zona rural.

El alcalde aseguró que el caso tomó por sorpresa a la comunidad, debido a que, según indicó, no se habían presentado hechos violentos de esta naturaleza recientemente en el municipio.

Serrano también hizo un llamado a los habitantes de las zonas rurales para mantenerse atentos a la presencia de personas extrañas y reportar oportunamente cualquier situación sospechosa a las autoridades.

Además, anunció que solicitará mayor presencia de la Fuerza Pública en el área rural, incluyendo apoyo del Ejército, ante las dificultades, según explicó, para realizar patrullajes permanentes de la Policía en estos sectores.