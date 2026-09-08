Aria Vega hará parte de la residencia de Shakira en Madrid: esto se sabe

La música colombiana tendrá una nueva representante en la esperada llegada de la gran artista Shakira a Madrid. Aria Vega, hermana de Lucas de la Rosa, fue anunciada como una de las artistas que harán parte de la programación de la residencia de la barranquillera en España.

La información fue difundida por Vogue España, que reveló algunos de los nombres y los detalles que estarán vinculados a esta experiencia musical, entre ellos Nathy Peluso.

La residencia de Shakira en la ciudad de Madrid hace parte de su propuesta “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y promete reunir mucha música y diferentes experiencias alrededor de la cultura latina.

Para Aria Vega, su participación representa una importante oportunidad para llegar a nuevos públicos y compartir escenario dentro de uno de los eventos musicales más esperados en España.

La presencia de artistas como Aria Vega y Nathy Peluso suma un atractivo especial a la residencia de Shakira, que busca convertir su paso por Madrid en una celebración de la música latina.

¿Ya conocías a Aria Vega? Su participación junto a una de las artistas colombianas más importantes del mundo ya genera comentarios entre los seguidores de la música.

Una experiencia que va más allá de los conciertos

La residencia de la artista Shakira en la ciudad de Madrid no será únicamente una serie de presentaciones musicales. La artista prepara una experiencia inmersiva llamada Macondo Park, inspirada en el realismo mágico y en la cultura latinoamericana, que reunirá música, arte, literatura, gastronomía, moda y danza.

El espacio estará ubicado en Iberdrola Music, en Villaverde, y funcionará durante cuatro fines de semana, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026. En total, Shakira ofrecerá 12 conciertos durante su paso por la capital española.

Uno de los atractivos será La Sala, escenario en el que se presentarán diferentes artistas seleccionados para formar parte de esta celebración de la música en español. Además de Aria Vega, la programación incluye nombres como Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Gale, Louta, Maro y Yerai Cortés, junto a varios proyectos emergentes de España y Latinoamérica.

¿Qué es Macondo Park?

El proyecto toma su nombre de Macondo, el pueblo ficticio creado por el escritor colombiano Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. La propuesta busca convertir el lugar en una especie de ciudad temporal dedicada a la cultura latina.

Entre sus espacios estarán una biblioteca dedicada a la literatura iberoamericana, un mercado gastronómico, un museo sobre la trayectoria de Shakira, zonas relacionadas con la moda y la belleza y espacios para familias. Al finalizar cada concierto, la celebración continuará con actividades en Macondo Plaza.

Una residencia de grandes dimensiones

El llamado Estadio Shakira tendrá capacidad para más de 50.000 personas por noche y fue construido específicamente para esta residencia. Los conciertos están programados para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Con esta propuesta, Shakira busca cerrar su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Europa con una experiencia que, además de celebrar su música, pone en el centro el talento y la cultura latinoamericana.